Богдан Ступка - лучший актер Римского кинофестиваля!

31 октября завершился III Международный кинофестиваль в Риме. Фильм Сиддика Бармака «Опиумная война» удостоился награды профессионального жюри — «Золотого Марка Аврелия» за «лучший фильм». А Богдан Ступка признан лучшим актером.

НАГРАДЫ

Секция Алиса в городе. До 12 лет

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Волшебство! / Magique!

Реж. — Филипп Мюиль / Philippe Muyl

Франция, 2008, 91'

В ролях: Мари Жиллен, Луи Дюссоль, Холли О'Брайен

Секция Алиса в городе. После 12 лет

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Лето / Summer

Реж. — Кенни Гленаан / Kenny Glenaan

Великобритания, 2008, 83'

В ролях: Роберт Карлайл, Стив Эветс, Рейчел Блейк

В обеих категориях награды присуждают жюри, составленные из детей и подростков, не достигших 18 лет.



ЗОЛОТОЙ МАРК АВРЕЛИЙ (ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ) и 75 000 евро

Резолюция 819 / Resolution 819

Реж. — Джакомо Баттиато / Giacomo Battiato

Франция — Польша — Италия, 2008, 95'

В ролях: Бенуа Мажимель, Ипполит Жирардо, Каролина Грушка



За фильм, достойный этой премии, голосуют все зрители, имеющие билеты на один и более сеансов.



ЗОЛОТОЙ МАРК АВРЕЛИЙ НАГРАДА КРИТИКОВ (ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ)

Опиумная война / Opium War

Реж. — Сиддик Бармак / Siddiq Barmak

Афганистан — Япония — Южная Корея — Франция, 2008, 90'

В ролях: Джо Суба, Питер Буссиан



СЕРЕБРЯНЫЙ МАРК АВРЕЛИЙ ЛУЧШЕЙ АКТРИСЕ

Донателла Финоккьяро

Дамские угодники /Galantuomini

Реж. — Эдоардо Уинспир / Edoardo Winspeare

Италия, 2008, 100'

В ролях: Донателла Финоккьяро, Фабрицио Джифуни, Марчелло Прейер, Джорджо Коланджели, Джузеппе Фьорелло, Джойя Спациани, Ламберто Пробо



СЕРЕБРЯНЫЙ МАРК АВРЕЛИЙ ЛУЧШЕМУ АКТЕРУ

Богдан Ступка

Сердце на ладони / Serce na dloni / A Warm Heart

Реж. — Кшиштоф Занусси / Krzysztof Zanussi

Польша — Украина, 2008, 96'

В ролях: Богдан Ступка, Марек Куделко, Шимон Бобровский



СПЕЦИАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ

Северный двор / A Corte do Norte / Northern Land

Реж. — Жуан Ботелью / João Botelho

Португалия, 2008, 122'

В ролях: Ана Морейра, Рожерью Самара, Рикарду Айбеу



Помоги себе сам, тогда Бог тебе поможет / Aide toi et le ciel t'aidera / With a Little Help from Yourself

Реж. — Франсуа Дюпейрон / François Dupeyron

Франция, 2008, 92'

В ролях: Фелисите Вуасси, Клод Риш



ЗОЛОТОЙ МАРК АВРЕЛИЙ (ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФА)

Джина Лоллобриджида

Материал подготовил Макс Милиан.