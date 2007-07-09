День рождения Госфильмофонда

анонс

В понедельник, 26-го сентября, состоялась торжественная церемония закрытия 4-го фестиваля российского кино "Киноблик" в Штутгарте, на которой были названы обладатели главных призов.

6 августа 2006

"Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно..."

9 августа состоялся худсовет по отснятому материалу (8 роликов) комедии «Бриллиантовая рука». Александр Столпер: «Гайдай — это режиссер особого, уникального дара. В его картинах есть вещи, которые никто сделать не может.