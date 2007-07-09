День рождения Госфильмофонда

Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.
9 августа состоялся худсовет по отснятому материалу (8 роликов) комедии «Бриллиантовая рука».
Александр Столпер: «Гайдай — это режиссер особого, уникального дара. В его картинах есть вещи, которые никто сделать не может.
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