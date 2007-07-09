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День рождения Госфильмофонда

4 октября
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4 октября 1948
Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.
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"Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно..."

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