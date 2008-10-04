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«Золотой Феникс»: Итоги

4 октября
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4 октября 2008
3 октября в Смоленске в кинотеатре «Современник» состоялось награждение призеров Первого Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс».
Главная цель – ежегодный конкурс фильмов, созданных кинематографистами разных профессий, реализовавших себя на новом творческом витке в качестве режиссера-постановщика фильма.
Всего в программах кинофестиваля было показано 34 фильма. В конкурсную программу вошли 25 игровых фильмов, созданных кинематографистами разных профессий, реализовавших себя на новом творческом витке в качестве режиссера-постановщика. В рамках фестиваля состоялись не только кинопоказы, но и творческие встречи, концертные программы.
Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры России, Гильдия кинорежиссеров России, Администрация Смоленской области и города Смоленска.
Президент кинофестиваля – Народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ КОНКУРСА
Жюри под председательством актрисы Ольги Кабо в составе: кинорежиссеров Эльдара Рязанова, Валерия Ахадова, Владимира Фокина, Владимира Грамматикова, кинодраматурга Аркадия Инина присудило следующие награды:
Приз Гильдии кинорежиссеров России
• Станиславу Говорухину, кинорежиссеру фильма «Пассажирка»
«За вклад в развитие киноискусства»
Приз Гильдии кинорежиссеров России
• Светлане Дружининой, кинорежиссеру фильма «Виват, Анна Иоанновна!»
«За вклад в развитие киноискусства»
Главный приз «Золотой Феникс»
• Вере Глаголевой, режиссеру фильма «Чертово колесо»
Приз «Дебют»
• Татьяне Догилевой, режиссеру фильма «Лера»
Приз «Дебют»
• Валерию Николаеву, режиссеру фильма «Медвежья охота»
Специальный приз «Золотой Феникс»
• Наталье Бондарчук, режиссеру фильма «Пушкин. Последняя дуэль»
«За вклад в развитие киноискусства»
Приз имени поэта Александра Твардовского
• Александру Пороховщикову, режиссеру фильма «Цензуру к памяти не допускаю»
Приз имени актера Анатолия Папанова
• Эдуарду Тополю, режиссеру фильма «На краю стою»
«За создание органичного актерского дуэта на киноэкране»
Приз имени скульптора Сергея Коненкова
• Александру Мохову, режиссеру фильма «Песочный дождь»
«За лепку женского образа, отличающегося благородством и достоинством» (актриса Марина Майко)
Приз имени актера Юрия Никулина
• Олегу Фомину, режиссеру фильма «Господа офицеры. Спасти императора»
«За создание зрелищного историко-приключенческого фильма»
Приз имени композитора Михаила Глинки
• Игорю Вернику, композитору и автору песен к фильму «Женская дружба», режиссер Игорь Штернберг
Приз имени мецената Марии Тенишевой
• Компании «МОСТЕЛЕФИЛЬМ»
Приз зрительских симпатий
• Александру Бородянскому, режиссеру фильма «Тени Фаберже».
Специальный приз Гильдии актеров кино России «За продвижение русской культуры в мировой кинематограф»
• Родион Нахапетов
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