"День Д": съемки завершены

анонс

18 февраля 2013 Лев Кулешов на канале «Культура» Телеканал «Культура» в рубрике «Шедевры старого кино» показывает фильм «Великий утешитель» в честь 110-летия мастера.

18 февраля 2013 Премьера фильма "Отрыв" Александр Миндадзе представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" (с 3 по 11 июня) фильм "Отрыв", снятый им как режиссером.

8 июля 2007 Начало Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.