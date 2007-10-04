"День Д": съемки завершены

Съемки картины Михаила Пореченкова и Екатерины Побединской «День Д
» остались позади; из Краснодарского края, где происходит действие фильма, группа во главе с режиссерами вернулась в Москву. Впереди у них не менее сложный период монтажа картины.
Без сомнения, «День Д» - это история о мужчинах, которую и делают настоящие мужчины. Легко ли девушке снимать такое жесткое кино?
Екатерина Побединская, режиссер-постановщик:
Конечно, мне нелегко, все эти драки, погони, трюки – это не совсем моя история, поэтому съемку экшн-сцен я доверяю профессионалам. И вот когда я вижу, как их это заряжает, как здорово работают наши каскадеры, я начинаю заряжаться сама и получать кайф от того, что, по сути, мне не близко. Мне гораздо интереснее человеческие истории. Наше кино будет человечнее, чем «Командо».
Рассказывает Михаил Пореченков, режиссер-постановщик:
Я доволен съемками! Сейчас «перевариваю» отснятое; я всегда стараюсь после съемок отвлечься, отложить материал, а потом пересмотреть его. Сегодня посмотрел кусочек драки и сказал себе: «Вау! Это жестко!»
[i]Накануне съемок перед постановщиком трюков Александром Аншуцем и постановщиком экшн-сцен Валерием Деркачом стояла непростая задача - опираясь на трюки, выполненные в американской «Командо», придумать что-то оригинальное.
Рассказывает Валерий Деркач, постановщик экшн-сцен:
Мы искали свои фишки, и мы их нашли. Принципиальным отличием нашего фильма от «Командо» в трюковом отношении станет погоня на снегоходе. Ну нигде я не видел, чтобы на снегоходе летом гнались за джипами! В «Командо» сцена погони решена стандартно – джип едет за джипами, мы же исходили из того, что у нас в России бывает зима, поэтому у главного героя есть снегоход. Когда наступает необходимость, он едет на снегоходе, потому что больше не на чем. Не думаю, что мы переплюнем «Командо» по набору трюков, но уверен, что мы будем не хуже. Однако успех картины, к счастью или к сожалению, от трюков мало зависит. Законы драматургии и актерскую игру еще никто не отменял. Но что касается экшн-сцен в нашем фильме, то они на очень высоком уровне. А все остальное – экран покажет…
Большую часть трюков в картине Михаил Пореченков
выполняет самостоятельно. За съемочный период он получил несколько легких травм, однако куража у него не поубавилось.
Рассказывает Александр Аншуц, постановщик трюков:
Когда трюк проверен на дублерах, опасности для актера нет. Миша у нас катался на крыше машины, которая переворачивалась, падал с высоты, выполнял несложные проезды на снегоходе. Но конечно я всегда переживаю, когда выполняется трюк – и за Мишу, и за каскадеров…
К большой драке в рыбном цехе долго готовились и постановщики экшн-сцен, и актеры Михаил Пореченков и Боб Шрайбер. Боб – а также «Бобаня», как его ласково называет съемочная группа – стал настоящим ее любимцем.
Михаил Пореченков, режиссер-постановщик:
Боб - отличный артист, и я всегда об этом знал. Я видел, как он проводит свои бои без правил на ринге – это же настоящее шоу! Он – шоумен по природы, с ним мы попали «в десятку». В следующем моем проекте он будет играть исключительно положительного героя, ха-ха!
Рассказывает Валерий Деркач, постановщик экшн-сцен:
То, что Боб – шоумен, это правда. Даже во время серьезных боев, когда, казалось бы, надо сосредоточиться, он…дурачился! Ну, а по фактуре он просто на пять баллов! Так что решение пригласить его на съемки было
правильным, хотя и спорным изначально, ведь он не артист.
Боб Шрайбер, пятикратный чемпион мира по боям без правил, актер:
Всякого рода драки – это моя работа, хотя я давно не дерусь на ринге, а лишь тренирую. Я абсолютно нормальный человек, и после своей работы возвращаюсь домой, к жене и детям. Участие в съемках в России – это вызов для меня, а я привык принимать вызовы! Конечно, работу осложняет то, что я не говорю по-русски, но мы с Мишей уже пообещали друг другу, что к премьере он заговорит на английском, а я – на русском!
Несмотря на большое количество киношной крови, юная артистка Варя Пореченкова уже ее не боится. Она опытная актриса – как-никак, два месяца в экспедиции!
Варя Пореченкова, актриса:
Теперь мне легче смотреть рекламу боевиков по телевизору, уже не страшно, ведь я поняла, как это происходит на самом деле. Раньше всегда глаза закрывала… а еще я поняла, как папе сложно сниматься – он же дерется с чемпионом мира! Это как девочке драться с очень сильным мальчиком.
А вот что о своей героине в последние съемочные дни говорит актриса Александра Урсуляк:
Когда рядом с таким красивым и сильным героем, как Миша, находится такая девушка, как я, логично, что меня записывают в «девушки Бонда». Так что я – азербайджанская девушка русского Бонда по имени Алия, ха-ха!
Михаил Пореченков, режиссер-постановщик:
Поскольку мой герой не слишком эмоционален, Сашке пришлось играть за двоих. Я хотел, чтобы рядом с героем была красивая, сексуальная, умная женщина. Женщин по-другому нельзя снимать. Это мое глубокое убеждение!
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