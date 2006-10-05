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"Кадетство". В гостях у мэра города Твери

5 октября
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5 октября 2006
Сериал "Кадетство", который стартовал в начале сентября 2006 года на телеканале СТС, побил все рейтинговые рекорды. В период с 18 по 24 сентября доля аудитории сериала достигала 15%, а с 25 сентября по 1 октября – 17,6%.
Его смотрят и молодежь, и люди старшего возраста. Это фильм о молодых ребятах, которые поступили в суворовское училище. Продюсеры сериала Александр Роднянский и Вячеслав Муругов гениально угадали потребности аудитории. Герои сериала учатся военному делу (очень мужественно!), они одеты в красивую форму, они разучивают танцевальные па... Ох, эта девичья погибель - красивые юноши в военной форме! Эти обаятельные ребята в форме покоряют одно за другим сердца молоденьких девушек. Поклонницы ждут своих кумиров часами напролет возле Суворовского училища, мечтая заполучить автограф и сфотографировать полюбившихся ребят. "Кричали женщины - Ура! И в воздух чепчики бросали".
Надо отдать должное создателям сериала - кастинг проведен профессионально. Конечно, присутствует условность: 15-летних мальчиков играют парни студенческого возраста; видимо, решили немного подчеркнуть "мужественность" персонажей, отказавшись от подростковой "расплывчатости".
Съемки проходили в городе Твери, в стенах Тверского суворовского училища. Ребята-актеры первое время жили в стенах училища, среди реальных суворовцев, потом, правда, перебрались на съемные квартиры.
Сериал обрел в городе немалую популярность, поэтому режиссерско-постановочную группу и молодых актеров пригласили в гости к мэру города Олегу Лебедеву. Встреча прошла 5-го октября 2006 года в администрации города Твери. Во время встречи Олег Лебедев пригласил съемочную группу и создателей фильма в декабре этого года принять участие в кинофестивале "Созвездие", который будет посвящен празднованию 65-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил надежду, что главные герои фильма "Кадетство" найдут время для проведения творческой встречи с тверскими школьниками во Дворце творчества детей и молодежи.
Актеры, а это молодые люди, не так давно окончившие школы, держались легко и свободно, без чинопочитания.
"- Мы бы с удовольствием участвовали в благотворительных акциях, если нас привлекут, - предложил Борис Корчевников".
"– Ни в одном городе я не видел столько церквей, – неожиданно вступил в разговор суворовец Трофимов (артист Артур Сопельник), а еще мне очень понравились старинные здания, набережная. Необычайно красивый город, хорошо, если бы все это сохранилось. Мне кажется, Твери небоскребы не нужны."
"– Здесь я с вами полностью согласен, – сказал Олег Лебедев, – мы понимаем, насколько важно сохранить исторический центр города в первозданном виде. Учитываем это, когда речь идет о строительстве каких-то новых объектов."
Интересовали "кадетов" и другие вопросы. Разговор вышел за отведенные временные рамки. В завершении встречи члены съемочной группы сфотографировались с главой города. Интересно, что на фотографии актер Александр Головин, играющий в фильме «Кадетство» роль сына мэра, стоит неподалеку от Павла, сына мэра Твери.

Источник информации "ТверьИНФО"
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Павел БессоновАлександр ГоловинИван ДобронравовБорис КорчевниковАртур Сопельник
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Кадетство. 1 сезон

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"Кадетство". В гостях у мэра города Твери фотографии
"Кадетство". В гостях у мэра города Твери фотографии
"Кадетство". В гостях у мэра города Твери фотографии
"Кадетство". В гостях у мэра города Твери фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Юнусова Эля (Уфа)   21.02.2009 - 21:47
Приветик Кадетсво!Вы просто супер я бы тоже хотела сняться вашем сериале давно мечтала об этом!Тоже мечтала стать актрисой уже с детства!Хотела бы вас попросить чтоб вы меня взяли в новый проект,я... читать далее>>
№ 1
катюха (москва)   21.03.2007 - 09:41
мне очень нравиться сериал кадетство!он такой прикольный!а больше мне там нравиться максим макаров!он такой красавчик,ПРОСТО СУПЕР! читать далее>>
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