«Домовой»: начало съемок

анонс

24 декабря 2011 Тайна близняшек в сериале "Дочки-матери" В сериале СТС «Дочки-матери», который стартовал 21 мая, много героев и, соответственно, много сюжетных линий.

5 ноября 2010 Всероссийский Кинофестиваль «Золотой Феникс» Прошла презентация Всероссийского Кинофестиваля «Золотой Феникс», не имеющего аналога в мире.

13 марта 2007 «Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай... Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.