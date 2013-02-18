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Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом

5 октября
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5 октября 1922
В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетцами.
Этому должен быть конец.
Коммунизм должен отобрать кино у спекулятивных поводырей. Футуризм должен выпарить мертвую водицу — медлительность и мораль. Без этого мы будем иметь или привозную чечетку Америки, или сплошные "глаза со слезой" Мозжухиных.
Первое надоело.
Второе еще больше".
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