Темная ночь, только пули свистят по степи...

В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, основательном богатыре - "Саше с Уралмаша" и темпераментном шутнике и балагуре - одессите Аркаше Дзюбине.

Борис Андреев был утвержден на роль Саши Свинцова сразу, потому что Леонид Луков хорошо его знал, снимал его еще до войны в 1939 году, в своем фильме "Большая жизнь". А вот на роль Аркадия Дзюбина организовали конкурс. В числе двух десятков претендентов обсуждались кандидатуры Петра Алейникова и Николая Крючкова. Марка Бернеса на пробы вообще не пригласили. Но он умолил режиссера и был утвержден.

Из воспоминаний Евгения Габриловича об актерах:

"Он сидел, сидел, говорил, сердился и улыбался, этот уральский парень Саша с Уралмаша, и становилось вдруг до предела ясно, не словами, не фразами, а всем строем этой неторопливости, этим нескорым почерком жестов, движений, выражением глаз, что такую Россию не сломишь ни криком, ни танками. Раз уж поднялся такой парень, взял автомат, надвинул каску, то нет ему ни мороза, ни рек, ни смерти, он - победит... Бернес обернулся в картине неожиданной стороной. Я увидел эстрадность, одесский говор, то тут же, рядом, как бы в одной линии, в одном бегущем потоке, видел другое - обширное и значительное, человеческое и солдатское, что (опять без танков и взрывов) говорило о силе народа и верной победе".



Песни в этом фильме сначала не планировались. Однако вскоре режиссер потребовал от Никиты Богословского лирическую балладу для сцены в землянке.

Из воспоминаний Никиты Богословского:

"Как-то поздно вечером пришел ко мне режиссер картины Леонид Луков и сказал: "Понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без песни". И так поразительно поставил, точно, по-актерски, сыграл эту несуществующую еще песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл без единой остановки всю мелодию "Темной ночи". Это со мной было первый (и, очевидно, последний) раз в жизни... Поэт Агатов, приехавший мгновенно по просьбе Лукова, здесь же очень быстро, почти без помарок, написал стихи на уже готовую музыку."



Марк Бернес, который всегда учил песни месяцами, подготовил "Темную ночь" буквально за 15 минут. Песню записали, и утром уже снимали сцену в землянке под фонограмму этой песни…

Фильм навсегда стал визитной карточкой Марка Бернеса, получившего за него от правительства - орден Красной Звезды, а от одесситов - звание "Почетный житель города Одессы".



Фильм "Два бойца вышел на экраны СССР 6-го октября 1943 года, на фронт попал в конце года. К этому времени песню "Темная ночь" знали буквально все фронтовики: ещё до выхода фильма Никита Богословский по дороге на фронт повидался в Москве с Утесовым. Леонид Осипович, услышав "Темную ночь", включил песню в свой репертуар и даже записал на пластинку раньше, чем она прозвучала в фильме.