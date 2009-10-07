«Книга Мастеров». Пресс-показ

7 октября состоялся пресс-показ «Книги Мастеров»
, первого диснеевского фильма в России. Премьера картины пройдет только 29 октября, но рекламная кампания началась уже в июне; трейлер
, сцены и кадры
из фильма можно посмотреть и на нашем сайте
в том числе. Надо сказать, что ни одной иностранной фамилии в титрах фильма обнаружено не было, то есть результат – полностью на совести российских авторов и производителей. Генеральный продюсер компании Дисней, Марина Жигалова-Озган
, чьей идеей, похоже, и является возрождение в России сказочного жанра, также русская дама. Так что если вам не понравится фильм, не ругайте несчастного Микки-Мауса. Он ни в чем не виноват.
Резчик по камню Иван (Максим Локтионов
, первая роль в кино) попадает в плен к Бабе Яге (Лия Ахеджакова
), у которой встречает девушку Катю (Мария Андреева
, точь-в-точь молодая Татьяна Друбич
), в которую непременно влюбляется. Добрый молодец хочет освободить Катю от Каменной Княжны (Ирина Апексимова
), которая правит Каменной страной, сидя в башне, но мечтает выбраться оттуда и завладеть всем миром. Иван должен прочитать волшебную книгу камнерезов, а затем оживить чудо-камень Алатырь.
Сказки хочется. «Хочется сказки, как мороженого»
, - сказал как-то актер Александр Леньков
, без которого, конечно, не обошлась «Книга Мастеров»
. Он играет деревенского старосту, во всем потакающего прихотям местного барина. Не обошлось также без других известных актеров, многие из которых сами по себе уже стали былинными персонажами, натуральными героями русской сказки: Леонид Куравлев
играет барина, Лия Ахеджакова
– бабу Ягу, в эпизодических ролях Гоша Куценко
– Кащей, Михаил Ефремов
– богатырь, Ольга Аросева
– бабушка-рассказчица, Валентин Гафт
– волшебное зеркало. И, можете не волноваться, Сергей Гармаш
тоже есть. Он озвучивает Коня. Увы, многие из персонажей для сюжета не важны, а присовокуплены для красоты и веса. Актеры играют прекрасно, но, к сожалению, только одного их мастерства не хватает для того, чтобы вытянуть фильм до уровня той волшебной сказки, которой хочется, как мороженого.
Последними в нашей стране действительно хорошими фильмами-сказками были картины «Там, на неведомых дорожках»
(1982) и «После дождичка в четверг»
(1985). Четверть века назад! Это были веселые, осовремененные сказки, в которых герои ездили на велосипеде и использовали как чудеса, так и достижения науки, а герои разговаривали на привычном бытовом языке. «Книга Мастеров»
пытается восстановить традиции старой сказки на новый лад, из технических приборов там действует клубок с GPS-навигатором, а сказочная речь щедро разбавлена современной лексикой. Но, то ли секреты утеряны, то ли мы стали другими, к сожалению, «Книга Мастеров»
по форме и содержанию напоминает скорее недавнее русское фэнтези а-ля «Волкодав»
и «1612»
или, простите меня, «Старые песни о главном», чем наши любимые «советские» сказки.
Невозможно понять, в чем дело: смотришь на дома в «Морозко»
и видишь деревню, смотришь на дома в «Книге Мастеров»
и видишь красивые декорации. Да, хорошие декорации, костюмы потрясающие, Ирина Апексимова
меняет шикарнейшие головные уборы в каждой сцене. Спецэффекты – …нормальные (все лучше и лучше). Актеры – суперклассные. А не получается кино. Рассыпается на ряд сценок, которые даже смонтированы между собой искусственными переходами в виде перелистывания страниц книги. Массовка не становится сельчанами, костюмы не превращаются в одежду. Эффектов много, а жизни нет. Ох, оживить сказку наверное, сложнее, чем камень Алатырь.
Впрочем, возможно, я очень строго оцениваю развлекательное кино для детей. Кстати, их было на показе немало, и, кажется, все остались довольны. Взрослые тоже смеялись шуткам. Я и сама смеялась несколько раз. И очень уважаю старания авторов. Видно, что все очень старались, вложили в фильм не только диснеевские деньги, но и собственные души. Сложно это, оказывается, рассказывать сказку.
До премьеры еще почти три недели. За это время про фильм узнают даже те, кто в кино ходит раз в год и не следит за событиями российского кинематографа. «Книга Мастеров»
- безусловно, яркое событие, даже при всех имеющихся недостатках. Сказка пройдет в самом широком прокате и соберет огромное количество зрителей, большинству из которых она понравится. Это факт. «Чему быть, того не миновать»
.
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