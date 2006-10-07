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Киномарафон российского кино в Литве

7 октября
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7 октября 2006
Нельзя переоценить влияние российского кино на национальные кинематографии бывшего СССР, в частности, на литовскую. В Москве, во ВГИКе, в разные годы учились Витаутас Жалакявичюс, Йонас Грицюс, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас, Марионас Гедрис, Альгимантас Пуйпа, Шарунас Бартас. Кино России всегда было довольно широко представлено на экранах Литвы.
В независимой Литве на протяжении нескольких лет проводился фестиваль "Живое русское кино", предоставлявший литовскому зрителю возможность знакомиться с новейшими фильмами российских режиссеров. К сожалению, эта хорошая традиция прервалась, в Литве российские фильмы можно увидеть только на телеэкранах. Посетители же кинотеатров имеют возможность увидеть только те фильмы, которым, по мнению дистрибьюторов, заранее гарантируется коммерческий успех.
Чтобы восполнить дефицит нового авторского российского кино на литовских экранах, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Конфедерация Союзов кинематографистов, Союз кинематографистов Литвы провели настоящую акцию - Дни нового кино России в Литве, посвященные 15-й годовщине восстановления российско-литовских дипломатических отношений. С 7-го по 13-е октября 2006 года проходил киномарафон русского кино, забег которго затронул 6 городов: на открытии в вильнюсском киноцентре "Скальвия" были показаны фильмы "Космос как предчувствие" Алексея Учителя и "977" Николая Хомерики, в Каунасе - "Нанкинский пейзаж" Валерия Рубинчика, "Маяк" Марии Саакян и снова "Космос как предчувствие", в Висагинасе - "Удаленный доступ" Светланы Проскуриной, "977" и "Космос как предчувствие", в Паневежисе - "Маяк" и "Нанкинский пейзаж", в городе Укмерге - "Удаленный доступ", "Первые на луне" Алексея Федорченко, и "Маяк", в Паланге -"Нанкинский пейзаж", "Долгое прощание" Сергея Урсуляка, "Удаленный доступ". На закрытии (снова в Вильнюсе) был показан фильм "Долгое прощание" и еще раз "Космос как предчувствие".

Информация портала Arthouse.Ru
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фильмы
977Долгое прощаниеКосмос как предчувствиеНанкинский пейзажПервые на ЛунеУдалённый доступ

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