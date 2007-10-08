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Кинофестиваль «Молодежь и права человека»

8 октября
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8 октября 2007
С 8 по 10 октября 2007 года во Владикавказе прошел Кинофестиваль «Молодежь и права человека». Организаторы – Представительство ООН в Российской Федерации, Правительство Республики Северная Осетия-Алания и Гильдия кинорежиссеров России.
Основным фестивальным местом, где проходили кинопоказы, стал Государственный центральный киноконцертный зал «Октябрь», в котором в течение трех дней все желающие посмотрели премьеры последних фильмов и встретились с их создателями – российскими актерами и режиссерами.
8 октября был показан кинофильм, снятый при участии ЮНИСЕФ «Невидимые дети». Восемь выдающихся кинорежиссеров разных континентов, среди которых Эмир Кустурица, Ридли Скотт, Джон Ву сняли киноновеллы, освещающие положение детей в различных странах мира, которые сложились в один фильм.
В церемонии открытия приняли участие делегации Представительства ООН в России, Правительства Республики Северная Осетия-Алания и кинематографистов. В этот же вечер состоялся премьерный показ фильма «Граффити» режиссера Игоря Апасяна. Фильм представил исполнитель одной из главных ролей, ведущий актер Московского Малого театра Сергей Потапов.
Кинорежиссер Валерий Ахадов, известный мелодрамами «Кто поедет в Трускавец», «Женщин обижать не рекомендуется» и многими другими фильмами, в программе «Кино на защите прав ребенка» представил художественный фильм «Парниковый эффект», посвященный проблемам выживания «трудных» подростков в большом городе.
9 октября в рамках кинофестиваля прошел семинар «Молодежь и права человека. Формирование здорового и успешного поколения».
Все дни на основной фестивальной площадке в Фойе Киноцентра проходила выставка социальных плакатов «За жизнь без!...».
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персоны
Игорь АпасянВалерий АхадовНиколай Иванов (II)Сергей ПотаповДмитрий Фёдоров (VI)
фильмы
ГраффитиКостяНика. Время летаПарниковый эффектПока он летал...Собака Павлова

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