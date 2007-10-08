С 8 по 10 октября 2007 года во Владикавказе прошел Кинофестиваль «Молодежь и права человека». Организаторы – Представительство ООН в Российской Федерации, Правительство Республики Северная Осетия-Алания и Гильдия кинорежиссеров России.
Основным фестивальным местом, где проходили кинопоказы, стал Государственный центральный киноконцертный зал «Октябрь», в котором в течение трех дней все желающие посмотрели премьеры последних фильмов и встретились с их создателями – российскими актерами и режиссерами.
8 октября был показан кинофильм, снятый при участии ЮНИСЕФ «Невидимые дети». Восемь выдающихся кинорежиссеров разных континентов, среди которых Эмир Кустурица, Ридли Скотт, Джон Ву сняли киноновеллы, освещающие положение детей в различных странах мира, которые сложились в один фильм.
В церемонии открытия приняли участие делегации Представительства ООН в России, Правительства Республики Северная Осетия-Алания и кинематографистов. В этот же вечер состоялся премьерный показ фильма «Граффити»
режиссера Игоря Апасяна. Фильм представил исполнитель одной из главных ролей, ведущий актер Московского Малого театра Сергей Потапов
.
Кинорежиссер Валерий Ахадов
, известный мелодрамами «Кто поедет в Трускавец»
, «Женщин обижать не рекомендуется»
и многими другими фильмами, в программе «Кино на защите прав ребенка» представил художественный фильм «Парниковый эффект», посвященный проблемам выживания «трудных» подростков в большом городе.
9 октября в рамках кинофестиваля прошел семинар «Молодежь и права человека. Формирование здорового и успешного поколения».
Все дни на основной фестивальной площадке в Фойе Киноцентра проходила выставка социальных плакатов «За жизнь без!...».
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