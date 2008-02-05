В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях. Помимо этого активисты занимались культурно-просветительской и издательской деятельностью.

Вступление России в 1914 году в мировую войну вызвало большие перемены в кинематографе. Некоторые актёры, режиссёры и другие профессионалы кино были призваны в армию или пошли на фронт добровольцами. Скобелевский комитет в это время занимался активной продюсерской деятельностью - который заказывал создание патриотических и пропагандистских лент, часто пользовавшихся значительным успехом.

После Февральской революции 1917 года организация стала называться Скобелевским Просветительным комитетом. Комитет занимался съемками текущей хроники, издательской деятельностью и съемками патриотических фильмов. Но находить интересные темы для съемок фильмов в тяжелый 17-ый год становилось труднее с каждым днем, остро ощущался "сценарный голод". Поэтому 8 (21) октября 1917 года было опубликовано объявление Скобелевского комитета о конкурсе сценариев на "социальные темы". В эти же дни комитет объявляет ещё один конкурс - художественных сценариев.

Через три года, в 1920 году, Всероссийский фотокиноотдел тоже объявит конкурс сценариев с целью способствовать средствами кино борьбе с продовольственным кризисом. Первую премию на конкурсе получил сценарий Ивана Новикова "Домовой-агитатор", по которому был снят агитфильм, призывающий крестьян сдавать хлеб в города для поддержания пролетариата.