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Конкурс сценариев

8 октября
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8 октября 1917
В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях. Помимо этого активисты занимались культурно-просветительской и издательской деятельностью.
Вступление России в 1914 году в мировую войну вызвало большие перемены в кинематографе. Некоторые актёры, режиссёры и другие профессионалы кино были призваны в армию или пошли на фронт добровольцами. Скобелевский комитет в это время занимался активной продюсерской деятельностью - который заказывал создание патриотических и пропагандистских лент, часто пользовавшихся значительным успехом.
После Февральской революции 1917 года организация стала называться Скобелевским Просветительным комитетом. Комитет занимался съемками текущей хроники, издательской деятельностью и съемками патриотических фильмов. Но находить интересные темы для съемок фильмов в тяжелый 17-ый год становилось труднее с каждым днем, остро ощущался "сценарный голод". Поэтому 8 (21) октября 1917 года было опубликовано объявление Скобелевского комитета о конкурсе сценариев на "социальные темы". В эти же дни комитет объявляет ещё один конкурс - художественных сценариев.
Через три года, в 1920 году, Всероссийский фотокиноотдел тоже объявит конкурс сценариев с целью способствовать средствами кино борьбе с продовольственным кризисом. Первую премию на конкурсе получил сценарий Ивана Новикова "Домовой-агитатор", по которому был снят агитфильм, призывающий крестьян сдавать хлеб в города для поддержания пролетариата.
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фильмы
Домовой-агитатор

обсуждение >>
№ 1
Калаганский Максим (Иркутск)   5.02.2008 - 19:16
Здравствуйте. Хорошая статья. На нее я попал через поисковую систему при запросе «конкурс сценарий кино». Раз уж ваш сайт оказался первым, то задам вопрос вам. Где можно найти в паутине этот конкурс? Я... читать далее>>
kino-teatr.ru:
http://www.screenwriter.ru/
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анонс

Начнутся съемки картины "Живи и помни"

Начнутся съемки картины "Живи и помни"

Утверждены актеры на главные роли в новой картине Александра Прошкина «Живи и помни». Роли в экранизации знаменитой повести Валентина Распутина исполнят: Дарья Мороз (Настена), Михаил Евланов (Андрей Гуськов), Сергей Маковецкий (Михеич), Анна Михалкова (Надька), Евгения Глушенко (Семеновна), Сергей Бехтерев (Иннокентий-Матвей).
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