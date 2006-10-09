ВГИК - в "Космосе"!

анонс

18 февраля 2013 ММКФ. День открытия Москва. 19 июня 2008 года. Церемония открытия 30 юбилейного Московского Международного кинофестиваля по традиции начинается с красной дорожки.

18 февраля 2013 Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского С 6 по 13 июля 2007 года в городах Иваново, Юрьевец и Плес прошел Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.

19 февраля 2013 Премьера «Звёздного пути» в «Пушкинском» Перед «Пушкинским» собралась феноменальная толпа, протянувшаяся до памятника Александру Сергеевичу.