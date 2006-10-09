ВГИК - в "Космосе"!

В Москве с 9 по 14 октября прошел 26-й международный фестиваль ВГИК, торжественная церемония открытия и закрытия которого состоялась в кинотеатре "Космос". Все желающие могли попасть в кинотеатр, где с шести до половины девятого вечера проходил этот молодежный кинопраздник.
А начался он с музыкальной сценки, посвященной непростой работе киношников, и уникальных архивных кадров, запечатлевших великого мастера Сергея Герасимова
в работе со студентами. В официальной части были представлены Жюри фестиваля, в котором будут править две замечательные актрисы Наталья Аринбасарова
и Наталья Белохвостикова
. Не обошлось и без официального поздравления от Федерального Агентства РФ по Культуре и Кинематографии. Открытие по сложившейся традиции закончилось хлопаньем хлопушки.
За своих учеников пришли поболеть именитые педагоги ВГИКа: Марлен Хуциев
, Алексей Баталов
и многие другие. Они создали новое поколение талантливых мастеров, чьи работы были показаны уже на открытии. Особый интерес вызвали картины: игровая «Талая вода» Натальи Ивановой
(про конфликт поколений и его последствия), анимационные «Рукокрылый» Вадима Оборвалова
(графическая мистерия) и "Фантазия о мертвом человеке на музыку Бетховена" Марии Литвиновой
(созданная также в черно-белой гамме), неигровая "Выбери меня" Надежды Поповой
(о трудностях детства). Но самая яркая лента прибыла из Армении под названием "The only thing"
, в которой под музыку Рахманинова
рассказывается об одном из мгновений жизни глухонемой девушки. И трудно понять, живет она под музыку великого композитора или музыка перекраивает ее Судьбу?
После просмотра первых картин фестиваля сложилось впечатление , что авторы посвятили себя классической музыке. Возможно, объясняется это тем, что сонаты бессмертных являются для киношников кладезем, из которого они черпают идеи, сюжеты, образы.
В 2006 году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения великого режиссера, актера и педагога Сергея Герасимова, имя которого ВГИК носит с 1986 года. Напутствие мастера "Созидать – призвание человека!" стало девизом форума.
"Впервые для участия в фестивале студентами было подано такое рекордное число работ - 101 картина, 40 из них войдут в конкурсную программу, остальные - в информационную. Общая продолжительность фестивальной программы составляет 26 часов", - сообщила заместитель председателя оргкомитета фестиваля Екатерина Бедарева.
"ВГИК - институт уникальный, и планка, которая ставится его педагогами для своих учеников, очень высока. Надеюсь, те картины, которые мы будем смотреть на фестивале, не уронят эту планку", - отметила в свою очередь на пресс-конференции председатель жюри основного конкурса фестиваля Наталья Белохвостикова.
В рамках фестиваля прошел международный конкурс. В нем приняли участие киношколы более 20 стран, в том числе Германии, Финляндии, Швеции, Ливана, Израиля, Франции, Армении, Канады, Кореи, Бразилии и Китая. В этом конкурсе Россию представляли, помимо ВГИКа, Санкт-Петербургский Институт кино и телевидения, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел также театральный конкурс под названием "Мастер и ученики". Жюри этого конкурса возглавила актриса Наталья Аринбасарова. В театральном конкурсе были представлены спектакли, созданные студентами ВГИК, Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Щепкинского театрального училища, Театрального института им.Щукина, Польской национальной школы кино, телевидения и театра, Национальной академии театра и киноискусства Болгарии. В частности, были показаны спектакли с участием глухонемых актеров из Болгарии.
В фестивальные дни режиссеры Владимир Наумов и Эльдар Рязанов, актер Евгений Миронов провели во ВГИКе свои мастер-классы.
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