Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

ВГИК - в "Космосе"!

9 октября
Все года

Хроника кино >>
9 октября 2006
В Москве с 9 по 14 октября прошел 26-й международный фестиваль ВГИК, торжественная церемония открытия и закрытия которого состоялась в кинотеатре "Космос". Все желающие могли попасть в кинотеатр, где с шести до половины девятого вечера проходил этот молодежный кинопраздник.
А начался он с музыкальной сценки, посвященной непростой работе киношников, и уникальных архивных кадров, запечатлевших великого мастера Сергея Герасимова в работе со студентами. В официальной части были представлены Жюри фестиваля, в котором будут править две замечательные актрисы Наталья Аринбасарова и Наталья Белохвостикова. Не обошлось и без официального поздравления от Федерального Агентства РФ по Культуре и Кинематографии. Открытие по сложившейся традиции закончилось хлопаньем хлопушки.
За своих учеников пришли поболеть именитые педагоги ВГИКа: Марлен Хуциев, Алексей Баталов и многие другие. Они создали новое поколение талантливых мастеров, чьи работы были показаны уже на открытии. Особый интерес вызвали картины: игровая «Талая вода» Натальи Ивановой (про конфликт поколений и его последствия), анимационные «Рукокрылый» Вадима Оборвалова (графическая мистерия) и "Фантазия о мертвом человеке на музыку Бетховена" Марии Литвиновой (созданная также в черно-белой гамме), неигровая "Выбери меня" Надежды Поповой (о трудностях детства). Но самая яркая лента прибыла из Армении под названием "The only thing", в которой под музыку Рахманинова рассказывается об одном из мгновений жизни глухонемой девушки. И трудно понять, живет она под музыку великого композитора или музыка перекраивает ее Судьбу?
После просмотра первых картин фестиваля сложилось впечатление , что авторы посвятили себя классической музыке. Возможно, объясняется это тем, что сонаты бессмертных являются для киношников кладезем, из которого они черпают идеи, сюжеты, образы.
В 2006 году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения великого режиссера, актера и педагога Сергея Герасимова, имя которого ВГИК носит с 1986 года. Напутствие мастера "Созидать – призвание человека!" стало девизом форума.
"Впервые для участия в фестивале студентами было подано такое рекордное число работ - 101 картина, 40 из них войдут в конкурсную программу, остальные - в информационную. Общая продолжительность фестивальной программы составляет 26 часов", - сообщила заместитель председателя оргкомитета фестиваля Екатерина Бедарева.
"ВГИК - институт уникальный, и планка, которая ставится его педагогами для своих учеников, очень высока. Надеюсь, те картины, которые мы будем смотреть на фестивале, не уронят эту планку", - отметила в свою очередь на пресс-конференции председатель жюри основного конкурса фестиваля Наталья Белохвостикова.
В рамках фестиваля прошел международный конкурс. В нем приняли участие киношколы более 20 стран, в том числе Германии, Финляндии, Швеции, Ливана, Израиля, Франции, Армении, Канады, Кореи, Бразилии и Китая. В этом конкурсе Россию представляли, помимо ВГИКа, Санкт-Петербургский Институт кино и телевидения, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел также театральный конкурс под названием "Мастер и ученики". Жюри этого конкурса возглавила актриса Наталья Аринбасарова. В театральном конкурсе были представлены спектакли, созданные студентами ВГИК, Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Щепкинского театрального училища, Театрального института им.Щукина, Польской национальной школы кино, телевидения и театра, Национальной академии театра и киноискусства Болгарии. В частности, были показаны спектакли с участием глухонемых актеров из Болгарии.
В фестивальные дни режиссеры Владимир Наумов и Эльдар Рязанов, актер Евгений Миронов провели во ВГИКе свои мастер-классы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Наталья АринбасароваАлексей БаталовНаталия БелохвостиковаСергей Герасимов

фотографии >>
Игорь Ясулович
до начала церемонии
Марлен Хуциев
Алексей Баталов
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

ММКФ. День открытия

ММКФ. День открытия

Москва. 19 июня 2008 года. Церемония открытия 30 юбилейного Московского Международного кинофестиваля по традиции начинается с красной дорожки.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.
Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.

День рождения >>

Егор Бероев
Ольга Васильева
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Екатерина Новикова
Валерий Носик
Анна Якунина
Скотт Бакула
Владимир Меншик
Майкл Паре
Оттавия Пикколо
Кшиштоф Строиньский
Тереса Шмигелювна
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Премьеры ТВ

Беглец
8 октября
РЕН-ТВ
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ
Бегущая от любви
9 октября
Россия 1
Спящие
9 октября
Первый канал
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
13 октября
Первый канал
Двенадцать чудес
13 октября
ТВЦ
Время первых
14 октября
Первый канал
Где-то на краю света
14 октября
ТВЦ
Избранница
14 октября
Первый канал
Любовь не по размеру
14 октября
Первый канал
Можно мне тебя обнять?
14 октября
Россия 1
Девушка с глазами цвета неба
15 октября
Россия 1

ревью