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"Под крышей дома твоего"

9 октября
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9 октября 2006
Пока наше "Граффити" с Андреем Новиковым завоевывает Токийский фестиваль, столичных зрителей собирается запугать до нервного смеха японский ужастик. 9 октября в кинотеатре "Октябрь" состоялся пресс-показ хоррора Такаши Шимицу "Проклятие 2". Как известно, режиссер уже снимал эти фильмы у себя на Родине, в Японии, и они произвели шок, как и многие фильмы плеяды молодых "маэстро ужаса" (вспомним хотя бы "Звонок"). Американцы, естественно, не смогли удержаться от ремейка не только оригинала, но и сиквела, так как тема пока не выдохлась. И это дело поручили не кому-нибудь, а самому Сэму Рейми! И он разумеется, не упустил случая поиздеваться над бедными американскими гражданами, словно вернулся в былые времена, когда его бравый герой Эш распиливал свою бедную девушку в "Зловещих мертвецах" (насколько мне известно, Рейми оказался под сильным влиянием Шимицу, так как решил сам снять римейк своего первого ужастика-шедевра).
На просмотр я пришел под дождем, и эта самая "темная вода" просочилась вместе со мной и на экран. К сожалению, было нарушено главное правило - "ужастики" надо смотреть ночью! - показ фильма начали около часа дня. Но погода сделала свое дело, и я, продрогший, полусонный, дергался, как на электрическом стуле. Зрителей порадует Сара Мишель Геллар. Ее роль здесь напомнит о ее звездном часе в "Крике 2". Ну, вы поняли, что я имею ввиду...
А по сюжету история делает виток и раздваивается, растраивается и... как там еще?.. Но не в этом суть. Вся соль в том, что конец не будет счастливым, как ни хотелось бы. В принципе, это правило жанра мало игнорируют, а зритель и рад попадаться еще и еще раз на крючок с одним и тем же червяком. И суть не в том, что сестра нашей милой Сары Мишель пытается выяснить причину ее тронутости. Нет... Эта история с подвохом. У руля ведь стоял ни кто-нибудь, а Сэм Рейми.
И находок, и штампов хватает, но мрачности оригинала не хватает. И не мрачности, а самой темной сути. Как волосы той бедной женщины, что просится в душу жертвы у тебя в доме...
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Андрей НовиковТакаши Шимицу
фильмы
ГраффитиПроклятие 2

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