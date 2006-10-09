"Под крышей дома твоего"

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18 февраля 2013 Гоша Куценко и благотворительный концерт "Зона надежды" 29 мая в клубе "Апельсин" состоялся благотворительный концерт, все собранные деньги от которого направлены на строительство медицинского центра.

29 января 2007 Умер оператор "Острова" В возрасте 42 лет скоропостижно скончался оператор Андрей Жегалов, работавший над фильмами «Кукушка», «Остров», «Мама, не горюй», «Турецкий гамбит».

О смерти оператора сообщил Сергей Сельянов, продюсер компании CTB.