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На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы

1 ноября
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1 ноября 1938
В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…". Предписывалось привлечь к конкурсу известных писателей Н. Погодина, Л. Славина, Б. Лавренева, П. Павленко, А. Каплера, А. Корнейчука.
К юбилею Октябрьской революции успели снять фильм по сценарию А. Каплера - "Ленин в Октябре" (реж. Михаил Ромм), а вот сценарий Николая Погодина "Ноябрь" потребовал "переработок и доработок". Погодинский "Ноябрь" был нацелен на демонстрацию человеческих качеств Ленина. Драматург тщательно прорисовывал ленинскую манеру поддерживать беседу, задавать вопросы, шутить и смеяться. В заключении Главного управления кинематографии (ГУК) говорилось, что ленинские эпизоды недостаточно полно раскрывают историческую роль вождя, и неполно передают дыхание "незабываемых, грозных дней великой пролетарской революции". К сентябрю 1938-го дописанные Погодиным сцены были одобрены новым председателем ГУКа С. Дукельским, и началась работа над фильмом "Человек с ружьем". За съемки картины взялся Сергей Юткевич, а на роль вождя революции пригласили Максима Штрауха. Фильм создавался под непосредственным контролем И.В.Сталина, сроки были предельно сжаты. И 1-го ноября 1938 года картина "Человек с ружьем" вышла на экраны СССР и прозвучал знаменитый разговор вождя революции с солдатом Шадриным:

" - А винтовку бросать нельзя? Нельзя. Боязно бросать ее, товарищи. Керенский идет на нас с оружием, а Каледин на Дон - поднимает казаков.
- Так что же это, если они первые кинутся на народ - опять война? Солдат ведь устал.
- Это за что и как воевать. Сейчас за Дарданеллы воевать никто не будет.
- Нет, за Дарданеллы воевать мы не будем.
- Но если царские генералы захотят посадить помещиков и капиталистов, то как вы думаете?
- Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня."

За стенами кинозалов шел 1938 год, активная деятельность человека с ружьем, подстегиваемая экспроприаторами экспроприаторов, уже обошлась стране в десятки миллионов жизней, но легенда о "самом человечном человеке" творилась вовсю...

Источник информации - Полит.ру
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