"1612": комиксы

анонс

В записи музыки к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» приняли участие симфонический оркестр и гитары, которые помнят руки легендарных музыкантов.

Премьера фильма Криса Солимина «Мороз по коже» с Норманом Ридусом в главной роли.

18 февраля 2013

Особенные интонации «гада» Георгия Курыло

«Я впервые играю абсолютно отрицательного персонажа. Он получается такой Гад Гадыч Гадов. Я ищу для него какие-то особенные интонации, но пока не нашел»