Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"1612": комиксы

1 ноября
Все года

Хроника кино >>
1 ноября 2007
1 ноября вышел в прокат фильм Владимира Хотиненко "1612: Хроники Смутного времени". В преддверии премьеры кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила серию комиксов по фильму.
После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…
Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..








версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
1612: Хроники Смутного времени

фотографии >>
"1612": комиксы фотографии
"1612": комиксы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.
Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла
Жанна Владимирская
28 октября ушла из жизни актриса Жанна Владимирская.

День рождения >>

Екатерина Дронова
Анатолий Кубацкий
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (III)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Дженни МакКарти
Айшвария Рай
Наталия Тена
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Премьеры ТВ

Дом фарфора
30 октября
Россия 1
Непокорная
30 октября
Первый канал
Притяжение
4 ноября
Россия 1
Это наши дети!
4 ноября
Первый канал
Выбирая судьбу
5 ноября
Пятый канал
Герой
5 ноября
Первый канал
Демон революции
5 ноября
Россия 1
Подлинная история Русской революции
6 ноября
Первый канал
Троцкий
6 ноября
Первый канал

ревью

«Дикие предки»
Ролики фильмов

«Дикие предки»

Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".