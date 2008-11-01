«Кинокадрик»: Открытие

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24 апреля 2012 Голивудская звезда снялась в сериале "Дочки-матери" Два дня на съемочной площадке сериала СТС «Дочки-матери» работала американская актриса Джудит Макконелл (Judith McConnell).

9 июля 2007 "Звезды на льду" - на старт! 1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду". Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами.

18 февраля 2013 Чешские зрители приняли российское кино В Праге завершился первый Фестиваль российского кино, прошедший с 24 по 28 июня в одном из центральных кинотеатров Světozor недалеко от Вацлавской площади.