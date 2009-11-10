«Царь». Круглый стол

В День народного единства состоялась всероссийская премьера самого значимого за последние годы исторического фильма, новой картины Павла Лунгина «Царь»
. Еще на ММКФ
он вызвал много споров и вопросов, и они не улеглись вплоть до его официального проката. Посему 10 ноября было решено собрать круглый стол в Медиа-центре газеты «Известия», чтобы поставить в обсуждении этой картины подобие жирной точки. Обсудить тему, обозначенную как «Актуальность проблемы взаимоотношения власти и церкви в России на примере фильма «Царь»»
, собрались представители культурной и общественной элиты: режиссер нашумевшего фильма Павел Лунгин
, журналист Николай Сванидзе
, телеведущая Ксения Собчак
, режиссер-документалист Борис Лизнёв
(кстати, автор фильма про эпоху Иоанна IV «Царское дело»), протоиереи Дмитрий Cмирнов
и Максим Козлов
, предприниматель Альфред Кох
, кинообозреватель Лариса Юсипова
и заместитель главного редактора «Известий» Елена Ямпольская
.
Речь, разумеется, шла не столько о фильме, сколько об Истории, религии и других непростых материях. Но первое слово все-таки досталось режиссеру «Царя»
.
Павел Лунгин: Грозный в нашем фильме произносит фразу, которую я взял из его письма: «Как человек, я грешен, как царь - праведен». Мне показалось, что именно этот подход вызвал неприятие митрополита Филиппа, который считал, что заповеди Божии - и над царями тоже. Принесением себя в жертву святитель Филипп пытался остановить бессмысленное кровопролитие. И этот поступок вызывает во мне глубочайшее восхищение.
Россия управляется не историей и даже не политической мыслью, а мифами. Один из главных русских мифов заключается в том, что жестокие правители, тираны - это и есть лучший вариант для нас. И что прогресс в России может достигаться только большой кровью. Мне кажется, этот миф необходимо пересмотреть и по возможности развенчать. Цель фильма «Царь» - к мифу об Иване Грозном, о «твердой руке» добавить миф о митрополите Филиппе. Русская история всегда развивалась так, что на каждого Грозного находился свой Филипп. Именно это противостояние позволяло России поддерживать духовную жизнь.
Следствием правления Ивана Грозного стало Смутное время. Однако представление, будто России необходимы жестокость и кнут, до сих пор живет в людях. И является главным препятствием для демократических перемен в обществе.
Более подробно о круглом столе можно узнать на сайте «Известий»
, а о самом фильме мы не раз писали в дневнике ММКФ
...
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