«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе

10 ноября 2010 года в Лос-Анджелесе, в одном из престижнейших залов Голливуда в кинотеатре Pacific’s The Grove Stadium 14, с триумфом прошла премьера художественного фильма Андрея Кончаловского «Щелкунчик в 3D»
(«The Nutcracker in 3D»
).
Эта рождественская сказка создана по мотивам одноименной сказки Гофмана
. В фильме звучат песни на музыку П.И. Чайковского
в аранжировке Эдуарда Артемьева
на стихи британца Тима Райса
(Tim Rice
- автор либретто к мультфильму «Король Лев»
, рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда»
и другие).
Главные роли исполнили молодая звезда Голливуда Эль Фэннинг
, Джон Туртурро
, Натан Лейн
, Фрэнсис Де Ля Тур
и Юлия Высоцкая
. Действие этой волшебной музыкальной сказки происходит в 20-е годы XX века. Сам режиссер описывает ее как ретрофутуристическую историю, «версию Булгакова, которую тот не успел написать»
, взгляд на будущее спустя 40 лет после Жюля Верна.
«Я пытаюсь не волноваться, но это плохо получается. Конечно, это большая радость, что успешно завершен большой многолетний путь. Я пока даже не знаю, каким получилось кино - это ведь совсем «горячий продукт». Жду, что скажут дети - это ведь фильм для детей. Но он чудесно смотрится в формате 3D и я надеюсь, что зрители и в России, и в мире будут смеяться в тех местах, где мы хотели бы, плакать там, где мы полагаем, и пугаться - а как же, в сказке должно быть страшно»,
- сказал Андрей Кончаловский
перед началом показа.
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