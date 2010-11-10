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«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе

10 ноября
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10 ноября 2010
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе
10 ноября 2010 года в Лос-Анджелесе, в одном из престижнейших залов Голливуда в кинотеатре Pacific’s The Grove Stadium 14, с триумфом прошла премьера художественного фильма Андрея Кончаловского «Щелкунчик в 3D» («The Nutcracker in 3D»).
Эта рождественская сказка создана по мотивам одноименной сказки Гофмана. В фильме звучат песни на музыку П.И. Чайковского в аранжировке Эдуарда Артемьева на стихи британца Тима Райса (Tim Rice - автор либретто к мультфильму «Король Лев», рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» и другие).
Главные роли исполнили молодая звезда Голливуда Эль Фэннинг, Джон Туртурро, Натан Лейн, Фрэнсис Де Ля Тур и Юлия Высоцкая. Действие этой волшебной музыкальной сказки происходит в 20-е годы XX века. Сам режиссер описывает ее как ретрофутуристическую историю, «версию Булгакова, которую тот не успел написать», взгляд на будущее спустя 40 лет после Жюля Верна.
«Я пытаюсь не волноваться, но это плохо получается. Конечно, это большая радость, что успешно завершен большой многолетний путь. Я пока даже не знаю, каким получилось кино - это ведь совсем «горячий продукт». Жду, что скажут дети - это ведь фильм для детей. Но он чудесно смотрится в формате 3D и я надеюсь, что зрители и в России, и в мире будут смеяться в тех местах, где мы хотели бы, плакать там, где мы полагаем, и пугаться - а как же, в сказке должно быть страшно», - сказал Андрей Кончаловский перед началом показа.
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Эдуард АртемьевЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийНатан ЛейнФрэнсис Де Ла ТурДжон ТуртурроЭль Фаннинг
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Щелкунчик и Крысиный король 3D

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«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
«Щелкунчик в 3D». Премьера в Лос-Анджелесе фотографии
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обсуждение >>
№ 1
емикеева наталия (санкт петербург)   18.11.2010 - 22:33
здравствуйте! я хотела бы просто порадоваться за эту семью красивую воспитанную настоящюю особенно в вострге от Ю.Высотской. всегда смотрю все ее выступления и роли в кино.С уважением. Наталия читать далее>>
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