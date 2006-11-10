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Неделя европейского кино в Таджикистане

10 ноября
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10 ноября 2006
В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз. На суд зрителей были представлены игровые и документальные картины. Их отбирали по двум критериям: фильм должен быть показан в Таджикистане впервые и наиболее ярко представлять страну-участницу. Зрителю было предложено реальное жизненное кино. По мнению критиков, может быть, оно и менее зрелищное, но ценность его при этом очень высока. Показы европейских фильмов продлятся до выходных, но, учитывая огромный интерес, который вызвали фильмы у таджикского зрителя, организаторы решили каждую неделю демонстрировать по два фильма европейских режиссеров.
Официальная церемония открытия недели состоялась 10 ноября в культурном центре «Бактрия». Для показа зрителям были представлены такие художественные фильмы, как «Босиком по мостовой» (Германия), «Лес богов» (Литва), «На два слога позади» (Словакия), «Под её окном» (Словения), «Белые ладони» (Венгрия), а также швейцарский фильм «Бомбей зовет» и фильм производства Великобритании «Парк Мэнсфильд».
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