Творческий вечер Юрия Шиллера

анонс

10 апреля 2006

За каждую слезу по капле крови

Фильм «Жизнь за жизнь» вышел на экраны в мае 1916 года. В то время у кинематографистов было принято давать своим детищам не одно, а два-три названия. Данную картину тоже сопровождало впечатляющее: «За каждую слезу по капле крови».