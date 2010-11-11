Хроники Сергея Лазарева

Компании «Двадцатый Век Фокс СНГ»
и «Сони Мьюзик Энтертейнмент»
объявили о совместном сотрудничестве в выпуске заглавной песни к фильму «Хроники Нарнии. Покоритель Зари»
.
В качестве саундтрека к картине на территории России и Украины режиссером и создателями фильма была выбрана композиция популярного российского певца Сергея Лазарева
.
Композиция «Instantly»
автором которой является талантливый английский музыкант Okiem Warmann
, вошла в третий сольный альбом артиста «Electric Touch»
, а теперь она станет саундтреком к фильму «Хроники Нарнии. Покоритель Зари»
. Нежная и мелодичная композиция превратилась в прекрасное музыкальное сопровождение, на фоне которого развернулись новые приключения отважных путешественников в сказочной Нарнии.
«Мне очень приятно сотрудничать с легендарной компанией «Двадцатый Век Фокс». «Хроники Нарнии» - отличное кино для детей и взрослых и здорово, что моя песня станет саундтреком к этому мировому бестселлеру»,
- говорит Сергей Лазарев
.
«Мы рады, что Сергей принял наше предложение. Всегда приятно работать с профессионалами своего дела, компанией «Сони Мьюзик Энтертейнмент» и Сергеем Лазаревым. Мы уверены, что сделали правильный выбор»,
- заявил заместитель Генерального директора компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов
.
Помимо «Instantly» Сергей Лазарев
записал и оригинальную композицию для фильма.
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