«На игре». Пресс-конференция

анонс

17 сентября 2010 Премьера комедии "Любовь-Морковь" 1 марта 2007 года на экраны вышел фильм Александра Стриженова "Любовь-Морковь", в котором свою последнюю роль сыграл Андрей Краско.

13 февраля 2012 Этника на ММКФ 30-ый Московский международный кинофестиваль близится к завершению. Большое жюри во главе с Лив Ульман заканчивает просмотр конкурсных лент, российская программа в Доме кино подходит к концу, но праздник кино продолжается.

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.