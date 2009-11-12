«2012». Премьера

Когда в сентябре Роланд Эммерих
и Джон Кьюсак шутили
о Москве и России, которым отведена не последняя роль в их новом детище «2012»
, журналисты смутно представляли себе размах клюквы и лубочности в показе русских персонажей.
За неделю до премьеры (12 ноября), наконец-то, состоялся и пресс-показ этого нового блокбастера, и все были подмяты под огромным количеством спецэффектов и заштампованных персонажей.
Правда, смотрелось это, на мой взгляд, не так скучно, как описал наш рецензент
. Особенно порадовал персонаж Вуди Харрельсона
- безумный радиоведущий Чарли (вторая его роль после «Зомбилэнда»
, вернувшая ему доброе имя). Похоже, и я также бы зачарованно наблюдал за концом света, стоя на вершине горы. А в целом сей персонаж - аллюзия на зрителей, которым нравятся подобные блокбастеры. Все рушится, кругом смерть и страданья, а люди по другую сторону экрана кайфуют от размаха зрелища...
С рецензией
на этот невероятный фильм в духе 90-х вы можете ознакомиться в разделе «Премьеры»
, а здесь вам предоставляется возможность узнать немного об истории его создания.
Жившие много веков назад индейцы майя оставили нам календарь, в котором четко обозначена дата конца света и все, что из этого следует. С тех по рее уже обнаружили и астрологи; нумерологи вычислили формулы, которые ее предрекают; а геологи утверждают, что земля давно к этому идет; и даже правительственные ученые не могут отрицать, что в 2012
году Землю ждут катаклизмы эпического размаха. На сегодняшний день пророчество, зародившееся в цивилизации майя, тщательным образом задокументировано, рассмотрено и изучено. Что же, к 2012
году все станет ясно. Предупреждены, значит - вооружены.
О ФИЛЬМЕ
Идея фильма «2012»
пришла в голову автору сценария, продюсеру и композитору фильма Харольду Клозеру, соавтору Роланда Эммериха. «У каждой цивилизации на Земле есть свой миф о потопе
, - говорит Клозер. – Все начинает рушиться, общество перестает нормально функционировать, и планета обновляется. Кому-то из людей дается второй шанс, чтобы положить начало новой культуре, новому обществу, новой цивилизации»
.
Идея выкристаллизовалась, когда Клозер и Эммерих нашли нетривиальную зацепку для истории потопа на новый лад. 13-й цикл календаря майя заканчивается 21 декабря 2012
года, а дальше ничего не следует. Вопрос напрашивается сам собой: что же будет после? «Миллионы людей, самых разных, верят, что в 2012 году произойдет некий общественный сдвиг, либо духовный сдвиг»
, - говорит Клозер. Эммерих и Клозер, вдохновленные обилием и многообразием теорий, принялись за сценарий.
Главным для режиссера, известного благодаря таким блокбастерам, как «День Независимости» и «Послезавтра», казалось сделать «2012»
непохожим на эти картины. «Чем больше мы с Харольдом обсуждали сюжет, тем больше я понимал, что именно такая история будет близка человеку в современном обществе. Существует множество политических и философских аспектов, которые, на мой взгляд, усиливают ощущение катастрофы»
.
Перед авторами проекта стала задача - создать героев, находящихся в центре этих политических и философских волнений, чтобы смоделировать катастрофу в масштабах человеческой жизни. Джон Кьюсак в роли Джексона Кертиса с головой уходит в свой непризнанный роман, лелея надежды на его гениальность. В результате брак его рушится, и семья оказывается в подвешенном состоянии. Но Джексон остается верным отцом и в самый ответственный момент докажет, что ради спасения семьи пойдет на все. Аманда Пит в роли жены Джексона, Кейт, поддерживает с ним дружеские отношения. Но ей давно уже надоело конкурировать с работой мужа за его внимание. Когда плиты земной коры начинают двигаться, попутно уничтожая Лос-Анджелес, Джексон и его семья в отправляются в отчаянное путешествие по суше и воздуху, чтобы спастись и увидеть новый мир.
Тем временем в верхушке мирового правительства зреет свой план. Спасти все человечество все равно не удастся, но некоторые люди все же будут спасены, и у них появится шанс построить общество заново. Президент Томас Уилсон (Дэнни Гловер) быстро понимает, что за кризис предстоит пережить планете, и также быстро не дает развиться массовой истерии, засекретив эту информацию. Чиветель Эджифор исполняет роль главного советника президента по науке, Эдриана Хелмсли, которому удалось расшифровать послания Земли. Он готов сделать все, что в его силах, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Карл Энхейзер (Оливер Плэтт), глава администрации США, пусть слегка напыщен и вспыльчив, но также надеется, что человечество, или хотя бы те, кто смогут себе это позволить, выживет. Тэнди Ньютон в образе президентской дочки Лоры в шоке от того, какую правду прячет от мира правительство ее отца. На самом же деле, единственным человеком вне правительства, кто догадывается о предстоящих событиях, оказывается радио-ведущий (и, возможно, пророк) Чарли Фрост (Вуди Харрельсон). Он делится своими предсказаниями в прямом эфире со всеми, кто готов его слушать.
Во многом сценарий Клозера и Эммериха стал самым масштабным проектом из тех, что Эммерих когда-либо делал. Сочетание компьютерной графики и спецэффектов позволило режиссеру раскрыть все возможности сценария. «Нашей целью было сделать так, чтобы зритель не смог отличить настоящие декорации от компьютерной графики
, - поясняет художник-постановщик Бэрри Часид. – Надеемся, что в итоге, посмотрев кино, вы зададитесь вопросом: «А где они взяли такую гору, чтобы все это на ней построить?»
Так, например, было построено несколько сцен с «трясущимся полом» - своего рода огромными панелями на шарнирах. Таким образом, актер мог бежать по сцене, которая, по команде режиссера, начинала двигаться. «Роланд ставил на эти гигантские шарниры – огромные такие крутилки - целую улицу – с пальмами, бетоном, фасадами домов, и говорил: «Тебе нужно пробежать по улице, сесть в машину и отъехать»
, - говорит Кьюсак. – «К концу съемок я прошел сквозь огонь, воду, землю, клубы пепла, землетрясения – сквозь все, что только можно себе представить. Я побывал за рулем всех мыслимых и немыслимых транспортных средств, спасаясь от всех мыслимых и немыслимых катастроф. Неплохая встряска»
.
Все, что не удалось построить плотникам, достроили специалисты по компьютерной графике – лишь благодаря их компетентности художественное видение Эммериха удалось воплотить в жизнь. «Я приходил на площадку и видел перед собой океан голубого экрана
, - говорит Кьюсак. – Но работать было легче, чем я ожидал. У Роланда все продумано, и он может подробно объяснить, как это будет выглядеть в итоге. Он настолько уверен в себе, что представлять себе то, что представляет он – одно удовольствие»
.
«Мне нравится практически все, что происходит в этом фильме
, - говорит Марк Вайгерт, режиссер по компьютерной графике и сопродюсер картины. – Более половины фильма - компьютерная графика. По-моему, Роланду удалось вставить в него все возможные природные катаклизмы. К 30-й странице Лос-Анджелес стирает с лица земли землетрясение в 10,5 баллов. Йеллоустоунский парк взлетает на воздух вместе с волной лавы шириной 50 км. Но с Роландом по-настоящему интересно работать, потому что в каждую сцену он привносит что-то новое, что-то особенное. Вы скажете: «Ну и что, я видел фильмы с землетрясениями». Ан нет, не видели»
.
«2012»
оказался грандиозным проектом, даже по меркам Эммериха. Кьюсак говорит: «Его масштаб несоизмеримо больше, чем все, что вы когда-либо видели. На каждой странице не перестаешь удивляться, о чем это Роланд думал – настолько все казалось амбициозным, неприподъемным. Но самое интересное – то, что на площадке Роланд всегда спокоен. Вокруг него могут быть лишь огромные щиты зеленого экрана, но в его голове все выстроено. Он точно знает, как все должно выглядеть, и способен командовать армиями, чтобы осуществить свой замысел. Невероятно».
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