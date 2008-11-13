[ ДОМОВОЙ ]. Премьера

анонс

18 февраля 2013 «Очень русский детектиff» в кинотеатрах! 20 ноября 2008 года во всех кинотеатрах страны - фильм Вадима Галыгина.

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

31 марта 2008 Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4» Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».