Питер остался без Бехтерева

анонс

13 марта 1944 Премьера исторического блокбастера «Кутузов» 13 марта 1944 года на экраны вышел фильм В. Петрова «Кутузов» («Мосфильм»). Роль Кутузова сыграл Алексей Дикий, выпущенный к этому времени из застенков.

9 июля 2007 Пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок" 18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.

27 февраля 1935 Украинский Чапаев 27 февраля 1935 года при вручении Калининым ордена Ленина Александру Довженко Сталин бросает реплику: «За ним долг — «украинский Чапаев».