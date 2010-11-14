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Первый миллиард

14 ноября
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14 ноября 2010
По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы всех фильмов, демонстрировавшихся в 2010-м кинопрокатном году (с 30.11.09 по 14.11.10 включительно) составили 1 002 927 613 долларов (30 320 876 189 рублей; 157 007 459 проданных билетов). То есть за две недели до окончания кинопрокатного 2010 года киноиндустрия России и стран СНГ (без учета Украины) уже преодолела исторический рубеж в 1 миллиард долларов.
Напомним, в 2009 году бокс-офис кинопроката СНГ составил 739,4 млн долларов, то есть без учета выручки релизов оставшихся двух недель (на которые запланирован старт таких крупных проектов, как «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» и «Рапунцель: Запутанная история») прирост сборов в долларах за год составил 35,6% (в рублях - 31,4%; по количеству проданных билетов - 12%).
Первый миллиард
Наиболее существенный вклад в общий годовой бокс-офис внесли зарубежные проекты в формате 3D, среди которых можно выделить «Аватар» ($118 млн), «Шрэка навсегда» ($51,5 млн) и «Алису в Стране Чудес» ($42 млн).
В прошлом году рубеж в 1 миллиард долларов преодолели только пять территорий международного проката: Япония, Индия, Франция, Великобритания и Германия. Россия и страны СНГ (без учета Украины) занимали в сводном рейтинге прошлого года 11-ю позицию.

PR Агентство «Sarafan»
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фильмы
АватарАлиса в стране чудесГарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Рапунцель: Запутанная историяШрэк навсегда

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