Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов»

14 ноября
Все года

Хроника кино >>
14 ноября 1968
На всесоюзный экран «Суворов» вышел 23 января 1941 года. Через пять месяцев началась война, в ходе которой, как часто доводилось читать в различных материалах по истории нашего кино, этот фильм давал бойцам яркий пример патриотизма, заряжал их любовью к Родине. Безусловно, в годы войны так и было. Но сейчас, смотря картину, поражаешься прежде всего тому, что сделана она отнюдь не во имя прославления патриотизма,{} ибо по своей направленности «Суворов» - картина антиевропейская. Смысл фильма состоит в том, что великая русская армия, возглавляемая гениальным вождем, способна в короткий срок поставить на колени маленькие, никчемные европейские государства.
Блестящие суворовские победы трактуются в картине, как проявление лучших черт национального характера. Мы, русские, вроде тихие да смирные, да необразованные. Но лишь раздастся звук боевой трубы -мы смело пойдем в бой за Родину и Вождя. А разные гнилые вопросы, вроде того, что бои за Родину не ведутся в швейцарских Альпах, пусть мучают всяких там «разных прочих шведов».
И совсем, думаю, не случайно разрешительное удостоверение на повторный выпуск этого фильма было выдано 14 ноября 1968 года. Наши войска снова были на чужой земле. Это снова объяснялось некими высшими интересами. Картина вновь «работала». Снова падали польские знамена, снова становились на колени французы, снова русские войска с криками «Ура!» шли через Альпы. Снова Суворов с развевающимися волосами, сверкая очами, кричал: «Вперед!»

С. Лаврентьев
Отрывки из статьи «Суворов»: на взгляд солдата
«Искусство кино» № 5, 1990 год
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Суворов

фотографии >>
Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов» фотографии
Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм

Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм

В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Денис Назаренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Валерий Хлевинский
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Премьеры ТВ

Бабушка лёгкого поведения
13 ноября
ТНТ
Доктор Рихтер
13 ноября
Россия 1
Морозова
13 ноября
Россия 1
Крылья империи
15 ноября
Первый канал
Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка
17 ноября
Первый канал
Последний довод
17 ноября
ТВЦ
Беги, не оглядывайся!
18 ноября
ТВЦ
Ни за что не сдамся
18 ноября
Россия 1
Хуже, чем ложь
18 ноября
Первый канал
Право последней ночи
19 ноября
Россия 1
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний

ревью