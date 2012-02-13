Первый фестиваль «параллельного кино»

анонс

13 февраля 2012 «Качели». Премьера Сегодня, в День Святого Валентина, выходит в прокат фильм Антона Сиверса «Качели». А премьера его состоялась 7 февраля в кинотеатре «Пушкинский».

10 декабря 2006 Фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» выходит на экраны СССР Знаменитая документальная картина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» о нацистской Германии вышла вышла на экраны СССР 16 декабря 1965 года. Впервые неигровой фильм становится общественно-значимым событием, на равных конкурируя в кинотеатрах страны с картинами, снятыми в традиционно кассовых жанрах.