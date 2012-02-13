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Первый фестиваль «параллельного кино»

14 ноября
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14 ноября 1987
В Киноцентре 14 ноября 1987 года проходит первый фестиваль «параллельного кино» «Cine Fantom Fest 87», организованный создателем одноименного журнала Игорем Алейниковым. Фестиваль параллельного кино проходил сразу на нескольких площадках: и в киноцентре, и на периферии - в ДК «Юность».
В рамках фестиваля наряду с огромным количеством любительских фильмов демонстрируются и главные достижения андерграунда: «Нанайнана», «Труд и голод» Евгения Кондратьева (Дебил), «Санитары-оборотни», «Лесоруб» некрореалиста Юфита, «Метастазы» и «Трактора» концептуалистов Алейниковых.
Глеб Алейников о «параллельных» фильмах: Два первых фильма Юфита «Санитары-оборотни» и «Лесоруб» сняты на просроченной пленке, в связи с чем качество фильмов «ужасно». Но в свете некрореализма и присущего Юфиту «черного юмора» это оправдано. Он, как истинный материалист, обратился к человеческому телу и заметил, что после смерти оно подвергается ряду метаморфоз. На свет появилась песенка из кинофильма «Лесоруб»:
Наши трупы пожирают разжиревшие жуки.
После смерти наступает жизнь что надо, мужики!
Евгений Кондратьев (Дебил), снял несколько фильмов: «Труд и голод», «Нанайнана». В отличие от фильмов Юфита, тяготеющих к длинным планам, большим массовкам, к постановочным эффектам, приближенным к некрореальности пато-логоанатомических атласов, Кондратьев в первых работах использовал быстрый монтаж, близкий по форме к клипам, символику, лишенную смысла, отчего некрореальность фильма приобретала довольно условный характер. Эти фильмы воздействуют не столько сюжетными, сколько монтажными построениями.
Информация о фестивалепроходит по новостным лентам всего мира, а Госкино СССР получает приказ разобраться в том, что такое параллельное кино.

По материалам журнала «Искусство кино» № 6, 1989 год
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Глеб АлейниковИгорь АлейниковЕвгений Кондратьев (II)Евгений Юфит

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