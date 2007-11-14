В Санкт-Петербурге 14-29 ноября прошла ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского
в кинотеатре "Родина". Решение провести это мероприятие было принято в связи с тем, что в Москве с большим успехом прошла аналогичная акция приуроченная к 45-летнему юбилею режиссера. На официальный сайт www.konchalovsky.ru
пришло множество отзывов и просьб от зрителей о повторных сеансах в г.Санкт-Петербурге. Эта некоммерческая акция проводилась продюсерским центром Андрея Кончаловского и Федеральным агентство по культуре и кинематоргафии.
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