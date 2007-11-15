Репортаж с премьеры фильма "Беглянки"

анонс

24 июля 2006 Есть такая профессия, Иван, защищать свою Родину.. Съемки фильма "Офицеры" начались 3-го августа 1970 года - снимали эпизод, где Иван Варрава (Василий Лановой)выходит в сквер перед Генеральным штабом, срывает цветы с клумбы и преподносит букет Любе.

19 февраля 2013 Рутгер Хауэр - в России Актер Рутгер Хауэр прилетел в Петербург на съемки последних эпизодов нового фильма режиссера Александра Якимчука «Пятая казнь».

28 июля 2007 Приговор «Большой жизни» «Возьмем фильм «Большая жизнь», это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз.