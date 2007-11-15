Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Репортаж с премьеры фильма "Беглянки"

15 ноября
Все года

Хроника кино >>
15 ноября 2007
15 ноября в кинотеатре "Октябрь" в Москве состоялась премьера комедии Юсупа Разыкова "Беглянки" с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях.

В холле гостей встречало облако из красных шаров-сердец, длинные нити которых колыхались как дождь. Далее на подиуме между лестниц красовалась Audi TT, ведь именно на машине Audi главные героини фильма попадают в забавные приключения и находят свою судьбу. На втором этаже был настоящий ажиотаж - гости перед премьерой угощались коктейлями из виски Jаmeson и фотографировались вместе с главной героиней фильма - огромной уткой. Смешная скульптура утки длиной три метра была целиком сделана из мандаринов и ее глаза украшены кокетливыми ресничками.

Среди гостей премьеры были: продюсер Дина Ким и режиссер Юсуп Разыков, актриса Екатерина Гусева, актриса Ирина Рахманова, актриса Алиса Гребенщикова, актер Егор Бероев, телеведущий Игорь Верник, главный редактор Vogue Алена Долецкая, актриса Надежда Михалкова, актриса Теона Дольникова, певец Данко, лидер группы Crossroads Сергей Воронов, актриса Ольга Красько, Лейла Алиева, певец и композитор Павел Кашин, актер Михаил Мамаев, "диверсанты" Кирилл Плетнев и Бардуков Алексей, певец Джанго, модель Данила Поляков, комик Сергей Светлаков (Наша Russia), актер Евгений Стычкин, актриса Татьяна Аугшкап, Нина Гомиашвили, Наталья Власова, модель Елена Ляндрес, молодые акртисы Елена Нелидова и Алиса Мягких, режиссер Екатерина Двигубская, дизайнер Таша Строгая, телеведущая Екатерина Герасичева, дизайнер Ольга Солдатова, дизайнер Маша Железнякова, Анастасия Рябцова (Березка) с мужем Сергеем, Мария Верник, стилист Надежда Овчинникова, культуролог Сэм Клебанов и совладелец "Каро" Леонид Огородников.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Екатерина ГусеваЮсуп РазыковИрина Рахманова
фильмы
Беглянки

фотографии >>
Алена Долецкая и Сергей Воронов
Данко
Дина Ким и Ирина Рахманова
Екатерина Гусева
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Приговор «Большой жизни»

Приговор «Большой жизни»

«Возьмем фильм «Большая жизнь», это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Евгения Любимова
Александр Пашков
Леонардас Победоносцевас
Ирина Сенотова
Янош Гёрбе
Беверли Д'Анджело
Гжегож Даменцкий
Яфет Котто
Джонни Ли Миллер
Валерия Морикони
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Премьеры ТВ

Доктор Рихтер
13 ноября
Россия 1
Морозова
13 ноября
Россия 1
Крылья империи
15 ноября
Первый канал
Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка
17 ноября
Первый канал
Последний довод
17 ноября
ТВЦ
Беги, не оглядывайся!
18 ноября
ТВЦ
Ни за что не сдамся
18 ноября
Россия 1
Хуже, чем ложь
18 ноября
Первый канал
Право последней ночи
19 ноября
Россия 1
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний

ревью