ВГИК / Закрытие / Итоги

анонс

На Центральном телевидении - премьера телевизионного пятисерийного остросюжетного фильма "Адьютант его превосходительства". Впервые доступным языком была сказана страшная правда о гражданской войне.

10 февраля 2007

"Пойми, дурилка картонная, в комсомоле работают не только головой, но и печенью!"

В феврале 1988 года на экраны СССР вышел фильм "ЧП районного масштаба". Герой — пройдоха-секретарь, аппаратный монстр, таскающий невинность на съедение. Фильм-анекдот про краденое знамя повествовал об агонии сексуальных и бюрократических садомазохистских извращений.