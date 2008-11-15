ВГИК / Закрытие / Итоги

На этой неделе главным кинособытием Москвы стал 28 международный фестиваль ВГИК
. За сорок лет существования фестиваль эволюционировал из скромного праздника самодеятельности в масштабный международный смотр. Огромное значение ВГИК-феста для развития кино очевидно. Это уникальная возможность для молодых талантливых режиссеров впервые представить свои творения на суд довольно широкой аудитории, для продюсеров – найти новых авторов для сотрудничества, для зрителей – обогнав время, открыть для себя будущих мастеров кино.
Основной площадкой фестиваля стал, разумеется, сам ВГИК. В течение пяти дней в актовом зале собиралось несколько сотен человек, как студентов, так и гостей, чтобы увидеть лучшие работы отечественных и мировых киношкол. Уже за 10 минут до начала сеанса в зале не бывало свободных мест: люди стояли в дверях, сидели в проходах и даже лежали на сцене, но все с поразительной стойкостью выдерживали двухчасовые программы. Такой экстремальностью не отличались показы на более вместительных площадках («Фитиль», «Иллюзион», «Художественный»), но удивительная праздничная атмосфера была присуща, естественно, только ВГИКу.
Заминок особо не было, остается посетовать лишь на тесное пространство учебной киностудии, где демонстрировались спектакли театрального конкурса и куда попали далеко не все желающие, и отмену интересных мастер-классов Романа Васьянова
и, в особенности, Константина Эрнста
. Зато мастер-классы Ивана Дыховичного
, Седрика Клапиша и встреча с Андреем Мерзликиным
имели феноменальный успех у публики.
Теперь же непосредственно к церемонии закрытия. Здесь претензий к организаторам гораздо больше. Во-первых, церемония была перенесена на два часа раньше, из-за чего многие ее участники просто не смогли приехать. Причем не было не только большого количества номинантов и даже лауреатов, но и членов жюри – Игоря Толстунова
и, что вообще выходит за пределы разумного, Владимира Меньшова
, председателя жюри. Во-вторых, организаторы решили пропускать зрителей в зал не равномерно, а всех сразу, в результате чего в фойе образовалась чудовищная давка. В толпе смешались и вгиковцы, и простые зрители, и пресса, и номинанты. Однако, вскоре гости расселись, погас свет, негатив улетучился, и оставалось только болеть за участников конкурса. Церемония закрытия (также как и открытия) стала таким маленьким праздником «для своих», но в этот раз номеров, шуток и скетчей было немного: все внимание было сконцентрировано только на номинациях.
Итак, лауреаты 28 международного фестиваля ВГИК:
Спецпризы режиссерского факультета:
Приз им. Льва Филонова за монтажное решение: «Polaroid Love
» (реж. – Е.Абраменко)
Приз «Любить человека» им. Сергея Герасимова: «Смотрины» (реж. – С.Казачанский)
Спецприз киношколы ВГИК: Киношкола г. Лодзя (Польша)
Спецприз фонда Т.Макаровой и С.Герасимова: «Пестинья и Яков
» (реж. – А.Артамонова)
Победители зрительского голосования:
Лучший анимационный фильм: «Ожидая
» (реж. – В.Мякишева)
Лучший неигровой фильм: «Солнечный день
» (реж. – Ю. Киселева)
Лучший игровой фильм: «Профилактика повторных преступлений
» (реж. – Ф.Абрютин)
Анимационный конкурс:
«За масштабность»: «Кантана «Спасение
»» (реж. – М.Литвинова)
«За чувство, вложенное в изображение»: «Другая» (реж. – А.Шепилова)
«За простоту выражения»: «Ожидая
» (реж. – В.Мякишева)
Неигровой конкурс:
Лучшее изобразительное решение: «9 забытых песен
» (реж. – Г.Красноборова)
Лучшее звуковое решение: «9 забытых песен
» (реж. – Г.Красноборова)
Лучшая операторская работа: «Человек из меди» (реж. – Мария Миро)
Спецприз за операторскую работу от компании «Sony»: «Авель
» (реж. – В.Дубровин)
Спецприз жюри: «Мать.Отец.Сын» (реж. – О.Денисов)
Спецприз Романа Кармена: «Без войны
» (реж. – А.Габрильян)
Лучшая работа режиссера: «9 забытых песен
» (реж. – Г.Красноборова)
Спецпризы академии цифрового кино:
Лучший оператор неигрового фильма: Сергей Косейчук, «Без войны
» (реж. – А. Габрильян)
Лучший оператор игрового фильма: Иван Финогеев, «№2
» (реж. – Е.Кулиджанова)
Студенческое жюри:
Лучший оператор: «Очалан (Колесо)
» (реж. – В.Копуш)
Лучший фильм – «Сюрприз
» (реж. – Е.Бычкова)
Игровой конкурс:
Лучший сценарий: «Профилактика повторных преступлений
» (реж. – Ф.Абрютин)
Лучший художник-постановщик: «№2
» (реж. – Е.Кулиджанова)
Лучший звукорежиссер: «Профилактика повторных преступлений
» (реж. – Ф.Абрютин)
Лучший оператор: «Очная ставка» (реж. – И.Хомский)
Лучшая мужская роль: Ярослав Жалнин, «Polaroid Love
» (реж. – Е.Абраменко)
Лучшая женская роль: Ирина Крутик, «Pardon me, boy
» (реж. – Т.Катаева)
Лучший режиссер: «Стена» (реж. – Е.Опря)
Лучшая организация производства: «Polaroid Love
» (реж. – Е.Абраменко)
Некоторые результаты были ожидаемы, некоторые удивили, причем, иногда неприятно. Одну из таких странностей – приз компании «Sony» оператору фильма «Авель» - не удержался и прокомментировал член жюри, режиссер Григорьев: «Меня несколько удивляет такое решение, ведь награждать надо было изображение, а не повод для изображения». Также можно поставить под сомнение адекватность студенческого жюри (вообще со странноватым набором номинаций), отдавшего приз за лучший фильм банальной и довольно слабой картине «Сюрприз». Победа откровенного трэша «Пестинья и Яков», даже не в основной номинации, заставляет пересмотреть былые выводы. Но вот я лично пересмотрел, но мнения своего не изменил.
Но главной несправедливостью распределения наград, я считаю игнорирование блестящей ленты «Игра в слова». Очевидно самый стильный фильм фестиваля (даже более стильный, чем расхваленный «Polaroid Love», при этом очень смешной и очень умный, имел неплохие шансы на победу во всех номинациях. Ладно, студенческое жюри, но чтобы так проглядели Толстунов с Меньшовым? Видимо, решили, что мастерской Абдрашитова
итак достается уже достаточно много призов. Обидно и за восточную притчу «Очалан (Колесо)». Удивительно тонкая и пронзительная лента явно заслуживает больше, чем единственная награда студенческого жюри за оператора.
Однако, справедливость, конечно, тоже торжествует, и большинство достойных фильмов все-таки получили «по заслугам». Из игрового кино – это, в первую очередь, «Профилактика повторных преступлений», в неигровом – «9 забытых песен».
Поспорить можно, наверное, с каждым вынесенным решением. Лишь одну врученную в субботу награду невозможно поставить под сомнение: награда «Признание поколения» была вручена великому отечественному актеру Алексею Баталову, уже несколько десятилетий преподающему во ВГИКе.
Алексей Баталов
: «Я так давно работаю во ВГИКе, что эту награду впору назвать «взглядом из вечности». <…> Этот фестиваль – прекраснейшая, полезнейшая вещь. Здесь встречаются те, кто позже встретится на фестивалях мира. Вы дышите одним воздухом – воздухом мировой культуры. Желаю вам, чтобы такие встречи превращались в настоящий праздник профессионалов».
Смотрите кино, следите за фестивалем!
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