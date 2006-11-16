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Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука

16 ноября
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16 ноября 2006
Третий международный кинофестиваль военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука "Волоколамский рубеж" прощел в Волоколамске Московской области с 16 по 20 ноября 2006 года. Как отметили организаторы, этот фестиваль особенный, поскольку он проходил в год 65-летия разгрома немцев под Москвой.
Как было сказано на пресс-конференции фестиваля, здесь уже в мирное время режиссер Сергей Бондарчук снимал эпизоды своей киноэпопеи "Война и мир". Все фестивальные показы в рамках "Волоколамского рубежа" бесплатные. Помимо Волоколамска фильмы были показаны в Истринском районе, в поселках Лотошино и Шаховская, городе Рузе. В рамках фестиваля "Волоколамский рубеж" проходило два конкурса: художественно-игровых фильмов и документальных лент, жюри художественных фильмов возглавил известный композитор Евгений Дога. В конкурсную программу художественных фильмов вошли такие рейтинговые российские картины, как "Живой" Александра Велединского, "Перегон" Александра Рогожкина, "Полумгла" Артема Антонова, "День Победы" Федора Петрухина. Среди зарубежных конкурсантов - американский фильм "Морпехи", чешский "Желары", а также "В горах Тайхон", ставший обладателем высшей китайской кинопремии "Золотой петух". На открытии фестиваля 16 ноября был показан фильм "Кочевник" режиссеров Ивана Пассерова, Сергея Бодрова и Толгата Теменова. Среди документальных лент, которые были представлены на фестивале, картины 2005-2006 годов, рассказывающие о Гражданской, Великой Отечественной, афганской войнах и конфликте в Чечне.
В ретроспективе была показана работу знаменитого словацкого режиссера Юрая Якубиско "Сижу на дереве и мне хорошо".
Кроме того, на Третьем фестивале "Волоколамский рубеж" отмечалось 100-летие легендарного режиссера-документалиста Романа Кармена - классика советского документального кино, прославившегося своими хрониками о войне, в частности, эпопеей "Великая Отечественная". Режиссер Виктор Лисакович представил свой фильм "С Романом Карменом... путешествие в молодость".
На закрытии фестиваля был показан документальный фильм без купюр "Парад Победы", снятый в 1945 году.
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Кадр из фильма "Живой"
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