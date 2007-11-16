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Французское кино сегодня

16 ноября
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16 ноября 2007
16 ноября в Посольстве Франции состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Французское кино сегодня», который на этот раз пройдет в Калининграде и Ростове-на-Дону. Для показов было отобрано 7 новых французских фильмов.
Фестиваль этот проводится уже восьмой раз, знакомя не только зрителей двух столиц, но и регионов с новыми работами кинематографистов Франции. Несмотря на жестокую конкуренцию, французское кино всегда занимало завидное место в российском прокате и завоевало любовь зрителей. Веря в любовь российского зрителя к французскому кинематографу, Посольство Франции и Unifrance основали 8 лет назад акцию для его поддержки и продвижения. Отличительной чертой этой акции стал приезд французских артистов в те города, где проводится данный фестиваль. За последние 3 года в Россию приезжали Фани Ардан, Изабель Аджани, Жанна Моро, Кристиан Клавье, Люк Бессон, Венсан Кассель, Кароль Буке, Жерар Кравчик, Франсуа Озон, Клод лелуш и многие другие.

На этот раз в Россию приехал известный режиссер Жерар Кравчик, снявший такие фильмы, как «Такси-2», «Такси- 3», «Такси-4», «Фанфан-Тюльпан». На фестивале «Французское кино сегодня» он представит свою новую работу под названием «Красный Отель». На широкий экран в нашей стране этот фильм выйдет с 5 декабря. Примечательно, что в первый раз за историю французского кино, премьера состоялась не в родной стране. В тот же день 16 ноября в одном из московских кинотеатров состоялся предпремьерный показ. Раньше, чем в Париже. Это десятый фильм режиссера: комедия, снятая на основании реальных событий криминальных хроник XIX века.
Вместе с Жераром Кравичом в Москву приехал также и продюсер картины Эрве Трюффо.

Фестиваль «Французское кино сегодня» будет проходить с 3 по 5 декабря в Калининграде и с 7 по 9 декабря в Ростове-на-Дону тем самым в очередной раз воздавая должное общих между Россией и Францией традиций в кино.
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