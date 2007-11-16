В Петербурге рождается новогодняя сказка

анонс

19 ноября, в центре Москвы состоялся один из последних съемочных дней футуристической драмы «Мишень».

27 июля 2007

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…

Фильм режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны СССР 11-го февраля 1980 года. Главную роль (Катя Тихомирова) в картине играла Вера Алентова, а Алексей Баталов сыграл роль рабочего Гоши, решив сниматься потому, что герой не выглядел тем каноническим рабочим, который уже сотни раз был представлен на киноэкране.