«Крыша». Съемки

16 ноября 1968 года молодой человек по имени Борис Грачевский пришел работать на киностудию им. Горького.

Спустя 40 лет, день в день, 16 ноября 2008 года маститый режиссер, родной «отец» знаменитого «Ералаша», приступил к съемкам своего первого полнометражного фильма «Крыша» о школьниках и их родителях.

Несмотря на то, что в центре картины три двенадцатилетние девочки – фильм рассчитан на взрослую аудиторию.

Это социальная драма, где ставится вопрос о важнейшей проблеме отношения взрослых к своим детям. Три семьи и каждая занята своими делами и проблемами, но только не детьми. Сценарий прослеживает судьбы каждого взрослого, а это: директор школы и её дочь; вечно занятый бизнесмен, его жена и брат, создавшие странный любовный треугольник и многие другие.

В фильме заняты такие актеры, как Мария Шукшина, Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлёв, Евдокия Германова, Лариса Гузеева, Артём Артемьев и другие.