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«Крыша». Съемки

16 ноября
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16 ноября 2008
16 ноября 1968 года молодой человек по имени Борис Грачевский пришел работать на киностудию им. Горького.
Спустя 40 лет, день в день, 16 ноября 2008 года маститый режиссер, родной «отец» знаменитого «Ералаша», приступил к съемкам своего первого полнометражного фильма «Крыша» о школьниках и их родителях.
Несмотря на то, что в центре картины три двенадцатилетние девочки – фильм рассчитан на взрослую аудиторию.
Это социальная драма, где ставится вопрос о важнейшей проблеме отношения взрослых к своим детям. Три семьи и каждая занята своими делами и проблемами, но только не детьми. Сценарий прослеживает судьбы каждого взрослого, а это: директор школы и её дочь; вечно занятый бизнесмен, его жена и брат, создавшие странный любовный треугольник и многие другие.
В фильме заняты такие актеры, как Мария Шукшина, Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлёв, Евдокия Германова, Лариса Гузеева, Артём Артемьев и другие.
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персоны
Софья АрдоваАртём АртемьевВалерий ГаркалинЕвдокия ГермановаБорис ГрачевскийЛариса ГузееваАнатолий ЖуравлёвОльга ПрокофьеваМария Шукшина
фильмы
Крыша

фотографии >>
Мария Шукшина и Анфиса Черных
Евдокия Германова и Софья Ардова
Борис Грачевский на съемках
Мария Шукшина и Валерий Гаркалин
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обсуждение >>
№ 1
Оксана Александровна (Казань)   1.10.2009 - 18:13
Сегодня вместе с детьми (11 А класс) посмотрели фильм "Крыша". Фильм живой, про нас. Тяжело сразу говорить после просмотра, поэтому к обсуждению фильма вернемся на уроках... Такие фильмы должны... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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