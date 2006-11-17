Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"!

анонс

6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание "Народный артист" СССР для лиц, "особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино". Присвоение почетных званий не было изобретением советской власти.

16 августа 2006

Россия без телевидения

В воскресенье, 27 августа 2000 года, в три часа дня на Останкинской телебашне начинается пожар. Через полчаса после начала пожара прерывается трансляция некоторых телеканалов. Прекращается вещание на дециметровых каналах, а также на центральных НТВ, ТВ-6, ТВЦ, "Культура".