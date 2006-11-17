"Кадеты" снова в строю!

Сериал "Кадетство" на протяжении всех 40 серий привлекал к себе все больше зрителей, и к финальным сериям его аудитория выросла почти на 50%. В общей сложности сериал посмотрело около 100 млн человек. Многочисленные отклики зрителей показали, что они не готовы расстаться с полюбившимися героями. Потому каналом было принято решение приступить к производству новых 40 серий. И вот, 17 ноября в Твери съемочная группа снова приступила к работе.

«Все происходящее в сериале будет делаться легким для восприятия, но под знаком кино хорошего качества, – обещает Вячеслав Муругов, директор Департамента телесериалов на СТС. – И не столько бюджет определяет успех, сколько талант и фантазия огромного творческого коллектива, сложившегося при работе над первым сезоном. Мы ощущаем всю ответственность перед зрителями, ведь нас смотрит не только молодежь, но и взрослая аудитория. Предвосхищая вопросы о дальнейшем развитии сюжета, скажу: держим основную интригу до эфира на СТС».

Вернется Леваков из Москвы? Перепечко похудеет и станет похож на культуриста? Сырников влюбится, преобразится и перестанет строить козни? А Макаров и Полина Сергеевна, Синицын и Ксюша? Что же будет с ними? Любовь преодолеет все испытания?

Экспозиция такова: новогодние каникулы на втором курсе СВУ, Перепечко – в деревне, Синицын – дома с Ксюшей и родителями, Макаров – в теплых странах.