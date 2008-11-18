«Звездный мост». Пресс-конференция

анонс

«Всемирные Русские Студии» и «Студия ТРИТЭ» завершили съемки фильма «Дом на обочине».

16 мая в Инженерном Доме на территории Петропавловской крепости состоялась премьера фильма-антологии «Список кораблей».

17 августа 2008

Без "Оскара"

Американская киноакадемия представила шорт-лист иностранных фильмов. Всего в него вошли девять картин - "Дни славы" (Алжир), "Вода" (Канада), "После свадьбы" (Дания), "Авеню Монтень" (Франция), "Жизни остальных" (Германия), "Лабиринт Фавна" (Мексика), "Черная книга" (Нидерланды), "Возвращение" (Испания) и "Витус" (Швейцария).