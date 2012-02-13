Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Любить - воспрещается

18 ноября
Все года

Хроника кино >>
18 ноября 1971
Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика:
"Мне было двадцать четыре года, когда я учился в мастерской Григория Александрова на режиссерском факультете ВГИКа. Сюжет для той поры достаточно будничный: четверых студентов обвинили в создании некой «молодежной террористической организации». Шел 1951 год. Судил нас почему-то военный трибунал, «судьи» сказали — поработайте на благо Родины. Отбывал я срок в Озерлаге, районе Тайшетских лагерей, дважды сидел в одиночке. Трудно представить, что за полтора года можно столько увидеть. И все же не корю судьбу, что мне пришлось через это пройти. Что помогло выжить? Наверное, молодость да еще игра, которую сразу придумал. Считай, говорил я себе, что ты режиссер, собирающий материал о местах заключения. Действительно, человеческая сущность там проявлялась обнаженно, все наносное уходило. Там диалектика жизни и времени представлялась особенно ясной. Рядом со мной были бывшие эсэсовцы, втихомолку отмечавшие день рождения Гитлера и дату уничтожения варшавского гетто; были и те, кто участвовал в Октябрьской революции. Сколько трагедий, взлетов и падений человеческого духа довелось мне увидеть! Этого не перескажешь и за десять жизней. Когда я вернулся в институт, профессора смотрели на меня, как на привидение..."
Михаил Наумович был освобожден и реабилитирован в 1954 году, восстановлен на третьем курсе института, окончил его в 1958 году (мастерская С.Юткевича). В качестве дипломной работы был засчитан сделанный во время учебы фильм Юность наших отцов (1958) по роману А.Фадеева Разгром, принесший режиссеру широкую известность. Снятые затем картины "Колыбельная" (1960) и особенно "Человек идет за солнцем" (1961) свидетельствовали о приходе в советский кинематограф незаурядного таланта. О довоенных годах, времени невозвратимого и неправдоподобного счастья, режиссер снял фильм "До свидания, мальчики!" (1964) по повести Б.Балтера.
А потом был фильм "Любить" (1968–1990) – лента со сложной кинодраматургией и композицией, где документальные кадры, беседы и интервью чередуются в особом ритме с игровыми новеллами. Претензии, предъявленные фильму, вторжение в художественную ткань, удаление эпизодов и перемонтаж вызвали протест режиссера, пытавшегося отстоять свои права через ВААП. Фильм был снят с экрана.
Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика:
"- Сразу после худсовета фильм «Любить...» был арестован и положен на ставшую притчей во языцех полку. А примерно месяц спустя мне было предъявлено удивительно глупое обвинение в «частном предпринимательстве», поскольку я осмелился произнести вступительное слово перед своей картиной в одном из кинотеатров. Дело пошло к развязке быстрее — предъявили ордер на обыск и немедленно изъяли копии фильма, хранившиеся дома..."
Попытка властей открыть против режиссера уголовное дело, явное давление, изъятие картин на основании того, что фильмы принадлежат киностудиям и государству, побудили режиссера подать документы на выезд в Израиль.
18 ноября 1971 года гражданину Калику Михаилу Наумовичу была выдана виза на выезд в Израиль.
Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика:
"...Тогда, в аэропорту, у нас у всех было одинаковое ощущение. Я улетал в чужой мир, и, казалось, это навсегда. Наверное, все-таки творчески я состоялся в стране, которую оставил. Но очень уж мне не хотелось, чтобы мои дети росли с согнутыми спинами."

По материалам статьи Андрея Хренова,
"Советский экран" № 3, 1990 год
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Любить...

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первая советская модель журнала «Playboy»

Первая советская модель журнала «Playboy»

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).
3 комментария
Ода запредельным возможностям человека

Ода запредельным возможностям человека

В апреле 1971 года на экраны вышел полнометражный монтажно-документальный фильм с игровыми эпизодами "Спорт, спорт, спорт". Эта работа Элема Климова была высоко оценена на многих фестивалях спортивных фильмов.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виталий Шаповалов
14 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Шаповалов.
Владимир Барамыков
14 ноября скончался композитор Владимир Барамыков.
Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Екатерина Маркова
Николай Погодин
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Михаил Сиворин
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Делрой Линдо
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Дэвид Хеммингс
Линда Эванс
все родившиеся 18 ноября >>

Премьеры ТВ

Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка
17 ноября
Первый канал
Последний довод
17 ноября
ТВЦ
Беги, не оглядывайся!
18 ноября
ТВЦ
Ни за что не сдамся
18 ноября
Россия 1
Хуже, чем ложь
18 ноября
Первый канал
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний

ревью