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«Мишень». Завершение съемочного периода

19 ноября
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19 ноября 2007
Три привлекательные девушки – Зоя, Анна и Тая – гуляют по Москве, заходят в магазины и болтают «о своем-о женском». Тая немного отстает от подруг. Казалось бы, нет повода для беспокойства. Но с Зоей происходит что-то странное: она останавливается и горячо просит Анну не спешить, иначе Тая потеряется! Двух девушек действительно что-то крепко связывает! Возможно, все дело в воздействии «мишени». Анна уходит и приводит Таю. Едва девушки возвращаются, Зоя приобнимает отставшую подругу. Лишь на секунду. Затем отстраняется, хватает ее за плечи, трясет и задает ей вопросы, которые лишь на первый взгляд могут показаться странными: «Кто ты? Кто ты такая? Откуда ты? Зачем ты здесь?»
19 ноября, в центре Москвы (на территории Гостиного двора) состоялся один из последних съемочных дней (а точнее – досъемки) футуристической драмы по оригинальному сценарию Александра Зельдовича и Владимира Сорокина «Мишень» (производство – REN Film, продюсер Дмитрий Лесневский). На площадке снимались «звезды» трех стран: Джастин Уодделл (Великобритания), Даниэла Стоянович (Сербия) и Нина Лощинина (Россия).

Замысел фильма возник в декабре 2005 года. Съемки начались в апреле 2007 года. География съемок оказалась обширной: Москва, Подмосковье, горный Алтай (на границе с Монголией), Камчатка, Англия, Гонконг.
Специально для съемок из Франции были доставлены два концепт-кара известной европейской марки. Они сыграли роль автомобилей будущего. На первой машине в фильме передвигается герой Максима Суханова, на второй – Николай (Виталий Кищенко). Английская актриса Джастин Уодделл с начала съемок учила русский язык, чтобы впоследствии озвучивать свою героиню.
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Александр ЗельдовичВиталий КищенкоДмитрий ЛесневскийНина ЛощининаВладимир СорокинДаниэла СтояновичМаксим Суханов
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«Мишень». Завершение съемочного периода фотографии
«Мишень». Завершение съемочного периода фотографии
«Мишень». Завершение съемочного периода фотографии
«Мишень». Завершение съемочного периода фотографии
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№ 1
Степанов Владимир (Дедовск Мос Обл)   18.04.2009 - 15:58
Виталию Кищенко от водителя представлявшего в Поленово автомобиль МЖ для Джастин.Не могли бы вы помочь мне получить мои фотографии с Джастин читать далее>>
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