«Мишень». Завершение съемочного периода

Три привлекательные девушки – Зоя, Анна и Тая – гуляют по Москве, заходят в магазины и болтают «о своем-о женском». Тая немного отстает от подруг. Казалось бы, нет повода для беспокойства. Но с Зоей происходит что-то странное: она останавливается и горячо просит Анну не спешить, иначе Тая потеряется! Двух девушек действительно что-то крепко связывает! Возможно, все дело в воздействии «мишени». Анна уходит и приводит Таю. Едва девушки возвращаются, Зоя приобнимает отставшую подругу. Лишь на секунду. Затем отстраняется, хватает ее за плечи, трясет и задает ей вопросы, которые лишь на первый взгляд могут показаться странными: «Кто ты? Кто ты такая? Откуда ты? Зачем ты здесь?»

19 ноября, в центре Москвы (на территории Гостиного двора) состоялся один из последних съемочных дней (а точнее – досъемки) футуристической драмы по оригинальному сценарию Александра Зельдовича и Владимира Сорокина «Мишень» (производство – REN Film, продюсер Дмитрий Лесневский). На площадке снимались «звезды» трех стран: Джастин Уодделл (Великобритания), Даниэла Стоянович (Сербия) и Нина Лощинина (Россия).



Замысел фильма возник в декабре 2005 года. Съемки начались в апреле 2007 года. География съемок оказалась обширной: Москва, Подмосковье, горный Алтай (на границе с Монголией), Камчатка, Англия, Гонконг.

Специально для съемок из Франции были доставлены два концепт-кара известной европейской марки. Они сыграли роль автомобилей будущего. На первой машине в фильме передвигается герой Максима Суханова, на второй – Николай (Виталий Кищенко). Английская актриса Джастин Уодделл с начала съемок учила русский язык, чтобы впоследствии озвучивать свою героиню.