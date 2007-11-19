Продюсер Роман Борисевич и Кинокомпания «Коктебель» приступили к съемкам нового фильма Бориса Хлебникова.

ревью

Ролики фильмов «Все пары делают это» Что делать, если хочешь завести детей, а твой парень ведет себя как ребенок.

Новости кино Джеймс Франко размножится Актёр сыграет мутанта Множителя в одноимённом комиксе из киновселенной Людей Икс.

Новости кино ТНТ избавится от зарубежного кино С 20 ноября телеканал будет демонстрировать лишь отечественную продукцию.

Новости кино Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова Любимого режиссёра нет с нами уже два года.

Ролики фильмов «Монстры на каникулах 3» На этот раз Дракула с друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере.

Интервью Святослав Ушаков: «Я бы хотел полететь в космос и попрыгать по Луне» Режиссер анимационного кино – о работе на студии «Пилот» и в Америке, клипах «Хару Мамбуру» и «Человек и кошка», а также о своих новых проектах

Лайфстайл Украинские экстремисты сорвали концерт Райкина в Одессе Активисты лично хотели поговорить с артистом

Новости кино 37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги Гран-при смотра достался болгарской ленте «Испытания».

Обзор сериалов «Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» Страшно актуальная общественно-политическая сатира – не только на одного президента