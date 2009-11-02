«Рождественская история». Пресс-показ

анонс

13 февраля 2012 На Кинорынке все было по «ЧесТноку» На закрытии 78-го Международного Кинорынка в Сочи впервые была вручена премия в области кинотеатрального проката «ЧесТнок».

13 февраля 2012 «Мелодия для шарманки». Завершение съемок В Киеве закончились съемки нового художественного фильма Киры Муратовой о беспризорниках, где дебютировали 12-летняя Лена Костюк и 8-летний Рома Бурлака, а также снялись Рената Литвинова и Олег Табаков.

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.