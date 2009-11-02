«Рождественская история». Пресс-показ

Наступил ноябрь, а это значит, очень скоро город начнет готовиться к Новогодним праздникам. Уже к середине месяца наряженные елки можно будет увидеть на улицах Москвы через каждые 50 метров, люди начнут массово заготавливать подарки, заказывать залы для корпоративных торжеств, а в отделах игрушек большая часть будет отведена под шарики и дождик. В общем, веселье начинается. И, конечно, к Новогодним и Рождественским праздникам мы ждем сюрпризов в кинотеатрах.
В Голливуде принято ежегодно одаривать кинозрителей рождественскими историями. 19 ноября
в мировой прокат выйдет картина, которая более, чем другие будет уместна в канун Рождества. Фильм «Рождественская история»
- экранизация классического произведения английского автора Чарльза Диккенса
культовым режиссером Робертом Земекисом
. Это викторианская поучительная сказка о жадном старике Эбенейзере Скрудже
, который за одну рождественскую ночь получает возможность заглянуть в свое прошлое, настоящее и будущее и переживает духовное перерождение.
«Рождественская песнь»
Диккенса, знакомая всем европейским детям и взрослым, была перенесена на экран не единожды. В частности, классическая история увидела свет в 1951 году в художественном фильме «Скрудж»
, в анимационном фильме про утят (роль старого скупердяя исполнил селезень Скрудж МакДак), и даже в фильме «Рождественский гимн Маппетов»
с участием лягушонка Кевина и других популярных героев Маппет-шоу.
2 ноября состоялся пресс-показ фильма Роберта Земекиса
«Рождественская история»
, на котором мы смогли убедиться, что новая картина наибольшим образом соответствует первоисточнику, а по эмоциональному воздействию превосходит все рождественские сказки вместе взятые.
Фильм потрясающе сделан и демонстрирует все последние достижения трехмерного кино. Главный герой - неприятный старик, обладает по воле каких-то чудесных сил мимикой и пластикой Джима Керри
. Судя по титрам, Керри же исполнил роли всех трех призраков. 3-D эффект глубокий и четкий, картинка «не смазана», хотя в фильме много движения и мало света (события происходят преимущественно ночью).
Надо отметить, что именно этот фильм послужил вторым толчком для технического оснащения залов нашей страны цифровым оборудованием для показов фильмов в 3-D. Такой скачкообразный рост был отмечен только единожды, после релиза картины «Беофульф
» в 2007 году.
«Рождественская история
» сделана очень реалистично, несмотря на цифровой, «мультяшный» вид, она вызывает много тревожных и трепетных чувств во время просмотра. Это действительно страшная, мрачная сказка, именно такая, какой придумал ее религиозный англичанин Чарльз Диккенс
. Возможно, маленьким и впечатлительным детям не стоит ее показывать. Официальный прокатный рейтинг фильма – PG, что обозначает «родители сами устанавливают, можно ли их ребенку смотреть этот фильм»
. Тем, кому уже исполнилось 12, бояться нечего, тем более, что как и во всех сказках, в этой – финал упоительно счастливый.
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