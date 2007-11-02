Татьянин день на празднике детства

Актрисы сериала «Татьянин день
» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся. 2 ноября дом-интернат № 8 отметил свой юбилей. 20 лет успешной работы. Дети ждали этого праздника несколько месяцев. К юбилею родной школы подготовили праздничный концерт. Как рассказывают учителя и воспитатели, дети репетировали и днем, и ночью. Настоящим сюрпризом стало появление на празднике Дарьи Волги
, Анны Липко
и Софьи Донианц
. Однако школьники не растерялись. Узнав любимых актрис, они окружили их плотным кольцом и стали расспрашивать, как снимают их любимый сериал. После трогательного и веселого выступления детей, на сцену вышли актрисы с подарками и поздравлениями от компании Амедиа и всех актеров сериала «Татьянин день».
- Когда я смотрела концерт, я чуть не расплакалась, - так начала свое поздравление Дарья Волга.
- Вы такие молодцы! Сразу видно, что педагогам здесь комфортно и хорошо работать, а детям комфортно учиться и жить. Кажется, будто у вас здесь большая дружная семья. У нас на съемочной площадке «Татьяниного дня
» тоже царит душевная обстановка. Мы также как и вы, стали одной семьей. Мы желаем вам сохранить эту атмосферу навсегда. Чтобы каждый ребенок вспоминал годы, проведенные здесь с теплотой.
Актрисы подарили принтер для школы, а каждому ученику свои автографы и совместные фотографии. Дарья
, Анна
и Софья
провели в детском доме больше трех часов. Дети не отпускали их до тех пор, пока они не поставили росписи на плакатах, которые привезли собой, а также не рассказали все секреты сериала «Татьянин день
». Больше всего детей интересовало, будет ли Татьяна Разбежкина счастлива и за кого она выйдет замуж.
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