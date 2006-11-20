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Итоги фестиваля "Кино без барьеров"

20 ноября
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20 ноября 2006
В театре "Et Cetera" прошла церемония закрытия третьего международного кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров». На ней были названы лучшие фильмы.
Гран-при в этом году завоевал канадский фильм «Поврежденный мозгом» Пола Надлера. Объявляя победителя, председатель жюри фестиваля Александр Митта сказал, что в этом фильме есть все: и сила духа, и воля, и профессионализм, и юмор. Именно поэтому он и был выбран из многих других.
В номинации «Лучший ролик социальной рекламы» победил ролик «Солнышко», созданный Центром инноваций в образовании Азербайджана, лучшим короткометражным назван английский фильм «Возвращение в Бомбей» Розы Роджерс. В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победила новая работа режиссера Алексея Погребного «Железный Генрих». Из девяти представленных на конкурс игровых картин лучшей названа 18-минутная работа «Разговаривая с ангелами» Юсефа Али Хана из Великобритании.
В номинации «Лучший фильм о детях» победил Грегор Федоровский с фильмом «До свидания».
Дети, для которых в течение двух дней была показана специальная программа, выбрали лучшим фильмом дилогию «Прекрасная Шапо. Кровавая Мэри», созданную Анной Кулыгиной в соавторстве с Алексеем Урманчеевым и детьми из санкт-петербургской организации ГАООРДИ. Этот приз Анна получила из рук Жени Ляпина, героя фильма «О любви» Тофика Шахвердиева, обладателя приза зрительских симпатий и приза за лучший фильм о детях. Взрослые зрители также выбрали фильм, который получил Приз зрительских симпатий – им стала «Убийственная игра». Этот же фильм был отмечен специальным призом жюри.
В номинации «Лучший фильм о любви» победил документальный фильм «Про людей» Татьяны Маловой, лучшим экспериментом признан поэтический южноафриканский фильм «Триединство бытия» Шелли Берри, а самым жизнеутверждающим назван фильм «Чрезвычайно забавные люди» английского режиссера Алана Эдирисинжа.
Награды победителям фестиваля вручили также посол США Уильям Бёрнс, посол Великобритании Энтони Брентон, которые оказывают фестивалю «Кино без барьеров» большую поддержку, а также депутат Государственной Думы Олег Смолин, члены жюри фестиваля Григорий Либергал и Альгис Арлаускас, представитель Комитета общественных связей города Москвы Марина Суслова.
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№ 2
Макс (Москва)   23.11.2006 - 21:43
Очень жаль, что мы не виделись! Передавайте привет Владимиру Долгову от его автора Макса Петрова! Следите за сайтом, на днях обязательно напишу о впечатлениях:) читать далее>>
№ 1
фалалеева татьяна (нижний новгород)   22.11.2006 - 19:48
я журналист, спецкор социальной газеты "здравствуйте, люди!". была на фестивале в день открытия. впечатления - незабываемые. познакомилась с многими участниками и организаторами. очень понравилась... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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