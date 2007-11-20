«Русалка». Премьера

20 ноября 2007 года в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Анны Меликян «Русалка»
. Эта история повествует о необычной девушке Алисе, дочери русалки и моряка, о ее неординарных способностях, яркой жизни и большой любви.
В прокат картина вышла в сокращенном варианте (примерно на пятнадцать минут), что становится обычной практикой, если вспомнить судьбу таких лент, как «Дикари»
и «Граффити»
.
На премьере состоялся небольшой концерт, в котором участвовала Лера Массква, а среди гостей присутстовали актеры Гоша Куценко
, Евгений Стычкин
, Олег Фомин
, Леонид Ярмольник
, Геннадий Назаров
, Сергей Газаров
, Мария Семкина
, режиссеры Карен Оганесян
и Егор Кончаловский
, худрук театра «Практика» Эдуард Бояков
, певица Ольга Орлова
и многие другие. Была также и почти вся съемочная группа фильма.
На сцене картину представили первым зрителям режиссер Анна Меликян, актриса Мария Шалаева и продюсер Рубен Дишдишян, ну а для всех двери открыты с 22-го ноября.
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