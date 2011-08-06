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Электротеатр "Пегас" - "дедушка" росскийского кинопроката

21 ноября
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21 ноября 1913
В Москве открылся "Электро-театр", построенный на средства Александра Ханжонкова (Дом Ханжонкова) - один из первых московских кинотеатров. С конца 30-х годов, сменив три имени ("Пегас", "Горн", "Межрабпом"), Дом Ханжонкова получил название "Москва", став не только излюбленным кинотеатром москвичей, но и своеобразной витриной столичного проката.
Значение деятельности Александра Ханжонкова (1877-1945) в развитии отечественного кинематографа трудно переоценить. Он был организатором и руководителем первого русского кинопредприятия, которое еще в самом начале прошлого века выпускало игровые фильмы, а затем хроникальные и анимационные. Он выступал как сценарист и режиссер - постановщик фильмов. В созданном им киноателье снимались многие выдающиеся актеры немого кино, в том числе Вера Холодная и Иван Мозжухин. А 21 ноября 1913 года в Москве открылся великолепный, прекрасно оборудованный кинотеатр, построенный Александром Ханжонковым на собственные средства. Тогда он назывался электротеатром "Пегас".
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