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Артем Колчин снова на ринге!

21 ноября
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21 ноября 2006
В Лос-Анджелесе закончились съемки фильма "Бой с тенью-2". Съемочная группа картины во главе с режиссером Антоном Мегердичевым, с чувством выполненного долга вернулась в родные края.
"Бой с тенью-2" - это продолжение одной из самых кассовых картин российского кинопроката. Алексей Сидоров, режиссер "Боя с тенью" в сиквеле ограничился ролью продюсера и соавтора сценария, доверив режиссерское кресло Антону Мегердичеву, для которого этот фильм - дебют в качестве режиссера-постановщика в полнометражном игровом фильме.
Итак, через год - премьера фильма, и зрители увидят Артема Колчина на ринге. Финальный бой за чемпионский титул он проведет в Америке. Но перед финалом Артему предстоит бой с мексиканским боксером, который также рвется к вершине. После тяжелого поединка мексиканец умирает в госпитале. Увы, неприятности только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканского наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь Вики за кровь погибшего сына. На свете есть только один человек, который может помочь Колчину выпутаться из опасной переделки, и он - заклятый враг Артема.
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Бой с теньюБой с тенью 2: Реванш

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Артем Колчин снова на ринге! фотографии
Артем Колчин снова на ринге! фотографии
Артем Колчин снова на ринге! фотографии
Артем Колчин снова на ринге! фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Свистунова София (Ростов-на-Дону)   26.09.2009 - 09:30
Господи фильм просто бомба,я даже расплакалась)))просто супер мне так понравилось))) читать далее>>
№ 2
Н.Виктория   28.03.2009 - 00:23
Правда))))))) читать далее>>
№ 1
валентина (москва)   27.03.2007 - 23:46
блин,не могу больше ждать,хочу посмотреть бой с тенью 2.надеюсь артём спасёт вику,и они будут жить долго и счастливо!ведь правда? читать далее>>
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