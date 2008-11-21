«Этим вечером ангелы плакали». Премьера

20 ноября состоялась долгожданная премьера полнометражного художественного фильма «Этим вечером ангелы плакали»
. Это дебютная работа молодых режиссеров Андрея Волгина и Максима Кондратенко с участием таких звезд российского кино, как Григорий Антипенко, Наталья Иванова-Фенкина, Андрей Леонов, Александр Панкратов-Черный, Татьяна Арнтгольц и другие.
Уникальной оказалась не только сама картина, но и ее первый публичный показ, который прошел в клубе «Арма 17». Премьера этой цифровой ленты была организована «ФОФ» (Flipped Out Film company) совместно с «Невафильм».
Фильм демонстрировался сразу на пяти экранах: один - большой (8х4) - предоставленный и специально установленный компанией «Невафильм», 4 экрана внизу и 1 экран в VIP-зоне, так что каждый мог выбрать, в какую сторону смотреть. И, надо сказать, на протяжении восьмидесяти минут зрители не отрывали глаз от экранов, поскольку зрелище было воистину впечатляющим. Об этом свидетельствовали бурные взрывы аплодисментов, раздававшиеся в особенно трогательные моменты картины. И было заметно, что исполнители главных ролей Григорий Антипенко и Наталья Иванова-Фенкина, присутствовавшие на показе, чувствовали себя очень польщенными столь эмоциональной реакцией публики, равно как и режиссеры Максим Кондратенко и Андрей Волгин, для которых это дебют в большом кино. Так что скромное заявление Григория Антипенко, которое он сделал перед началом демонстрации картины: «Надеюсь, что фильм кому-нибудь понравится», - оправдалось более чем на 100%. Фильм не просто «кому-нибудь понравился» - зрители были в полном восторге!
Следует отметить, что мероприятие было насыщено интересными событиями: помимо вступительного слова создателей картины, когда на сцену вышли члены съемочной группы и продюсеры, и самого показа, состоялись еще и видео-инсталляция «Ангелы» - она предваряла демонстрацию фильма и внесла свою лепту в создании особой атмосферы. Также состоялась пресс-конференция с создателями картины, которая скорее напоминала беседу в неформальной обстановке.
Наталья Иванова-Фенкина взахлеб рассказывала журналистам о том, что ей «очень, очень, очень понравилось» работать на этом проекте с молодыми режиссерами Андреем Волгиным и Максимом Кондратенко, которые, в свою очередь, заявили, что с удовольствием поработают вместе, как только представится такая возможность.
Впрочем, на этом все не закончилось: состоялась еще презентация саундтрека фильма и живой концерт групп, участвовавших в создании саундтрека: «Воск», «Пластика», «Cybernation». После живого концерта, в рамках кинофестиваля «Лаборатория эксперимента», состоялся первый показ короткометражного фильма «Аргентина или интервью с мертвым наркодиллером». Не обошлось и без After-Party, на которой музыкой заведовали модные DJ'и. Так что все желающие смогли насладиться не только прекрасными фильмами, но и не менее удивительной музыкой. Не смотря на день премьеры, а это был четверг и всем в пятницу нужно идти на работу, последние гости расходились в районе 4х утра.
Журналисты, надо сказать, проявили к мероприятию завидный интерес, что не удивительно, - ведь проект действительно уникальный. А операторы съемочных групп, пришедшие осветить премьеру, прямо таки восторгались красотой кадров и мастерски выстроенной композицией.
Картину «Этим вечером ангелы плакали»
можно будет увидеть в цифровых кинозалах страны и на DVD носителях с 4 декабря.
Иван Никитин (Григорий Антипенко) – успешный бизнесмен. Он верит только в свою карьеру и деньги. Он думает, что знает о себе все, в его жизни нет места для любви.
Надежда (Наталья Иванова-Фенкина) – роковая женщина, которая не пускает в свою жизнь любовь. Она никогда не рассказывает о своем прошлом и не строит планов на будущее.
Для дебюта был избран рассказ «Происшествие» (1878) Всеволода Гаршина. Авторы опрокинули сюжет в современность и рассказали эту историю в сегодняшнем мире и современным киноязыком. Чиновник превратился в успешного бизнесмена, а проститутка осталась проституткой. Времена меняются, но что-то остается неизменным хотят сказать нам авторы своей заменой. Насколько успешным получился первый опыт кинопроизводства новой кинокомпании «FlippedoutfilmCompany» и молодых режиссеров Волгина и Кондратенко, дерзнувших взяться за классику с большой буквы, судить вам, уважаемые зрители, но сам посыл, само дерзновенье стоит в наши дни многого.
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