"Октябрь": Юбилей российского кино

21 ноября в кинотеатре "Октябрь" прошел торжественный вечер
, посвященный 100-летию российского кинопроизводства. Вечер был организован министерством культуры РФ, в нем приняло участие немало звезд советского кино, а в фойе сам министр культуры Авдеев давал интервью Первому каналу. Он говорил о том, что в нашей стране лучшая школа воспитания актеров и режиссеров, и озвучивал задачи, которые необходимо решить сейчас, чтобы поддержать отечественное кинопроизводство.
Торжественный вечер вели Анна Михалкова и Михаил Ефремов, но перед тем, как они поднялись на сцену, появился еще один представитель власти - руководитель президентской администрации Сергей Нарышкин - и сказал речь. Он утверждал, что 100 лет - красивая дата, но вместе с тем наш кинематограф очень юн, и хочется ему пожелать долголетия. Затем он зачитал послание президента РФ, совсем короткое: "Российское кино прошло большой путь. Сегодня оно динамично развивается. Уверен, что юбилейная дата - прекрасный повод для еще бОльших дел. Поздравляю. Желаю. Ваш президент"
.
Михалкова и Евремов начали вечер с шутки:
-Аня, скажи мне, как ты, простая подмосковная девчушка, попала в кино?
-Так же, как и ты, Миша, попал в театр!
Зал посмеялся.
-Да, действительно, семейственность и кумовство - вот два кита, на которых держится российский кинематограф.
Сразу после этой сомнительной шутки была показана "Понизовая вольница", первый фильм, созданный в России, в ателье Дранкова. Показ сопровождался живой музыкой (Сергей Старостин и ансамбль Станица).
А дальше на сцену стали подниматься сплошь народные и заслуженные артисты: Инна Макарова, Лариса Голубкина, Александр Филиппенко, Василий Лановой, Алексей Петренко... Они пели, читали монологи, рассказывали истории из жизни, вспоминая те фильмы и те годы, годы советского кино. Как ни крути, а российскому новому кино только 15 лет, основное же время - это время советского кино. И так получилось, что вечер был весь посвящен воспоминаниям, какое кино у нас БЫЛО. У нас было отличное детское кино, у нас была прекрасная мультипликация, у нас было кино военное.
Много внимания было уделено военному кино - визитной карточке нашей страны. Нельзя не признать, прежде всего, война сформировала наше кинематографическое сознание. Нет для кинематографа пищи лучше, чем война. Это же тысячи тем: не только подвиг солдат, это темы чести, любви, поиска, взросления... Военный фон - самый благодатный для создания образов и историй. Не даром о Великой Отечественной снимают кино до сих пор, и еще будут снимать много лет.
Василий Лановой, рассказывая о военных хроникерах, попросил подняться на сцену фронтового оператора, которых в войну было 258 человек, а сейчас осталось только трое в живых. Вместо этого на сцену вышло два человека, ДВОЕ из ТРЕХ операторов (третьему 97 лет), чью хронику до сих пор используют в кино и на телевидении. Зал аплодировал этим чудесным старичкам стоя. Затем Лановой спел песню из "Офицеров" под прокручивающуюся военную хронику (в которую зачем-то вмонтировали несколько кусков из чеченских компаний).
Из молодых актеров на сцену приглашали Кристину Орбакайте (воспоминание о детском кино и детях-актерах) и Ольгу Будину (поздравление мужчин-актеров, которых, оказывается, мы, женщины, любим в десятки раз больше собственных мужей). Обе женщины пели песни - из фильмов "Любовь-морковь"
и "Служебный роман", соответственно.
Алексей Петренко очень необычным манером поздравлял женщин-актрис: читал басню "Ворона и лисица", пел "Бессаме мучо" и "Эх, яблочко". Впрочем, что делал Петренко, это и не важно. Петренко может удержать внимание зала чем угодно, фантастический актер, манипулирует зрителем, как Нильс с дудочкой крысами. Ворона и лисица! Просто ворона и лисица. А зал ему аплодировал, словно он отыграл спектакль.
Еще пели Михаил Ефремов (Жизнь моя - кинематограф, черно-белое кино), Владимир Шахрин (Темная ночь) и Алексей Кортнев, который как обычно улыбался лучезарно, так что на последнем ряду бельэтажа были видны все 32 зуба. Кортнев завершил концерт песней из картины "Обыкновенное чудо". Этот номер был посвящен зрителям и в то же время напоминал о том, что кино - это чудо. Песню иллюстрировали нарезкой из прошлогоднего каннского фильма "У каждого свое кино"
, демонстрирующей зрителей в зрительном зале. Действительно, для зрителя кино - это чудо. А для тех, кто был приглашен на торжественный вечер кино, - это жизнь. И конечно, они заслуживают признательности, уважения, внимания.
Можно сказать, что праздник получился грустный, ностальгический, похожий на вечер памяти, поминки по кино, которое у нас было. Почти ничего, вернее НИЧЕГО не было сказано о настоящем кинопроизводстве, о современных режиссерах, актерах, фильмах, снятых за последние 20 лет. Жаль.
С праздником всех. Пробьёмся.
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